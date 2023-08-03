رئيس مياه البحيرة يتفقد أعمال إصلاح كسر خط أسفل طريق دمنهور حوش عيسى

تفقد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره أعمال صيانة و تغيير عدايه بولى ايثيلين قطر 500مم أسفل طريق دمنهور حوش عيسي الزراعي المغذية لقرى مجلس قرية نديبه التابع لمركز دمنهور حيث تعرضت العدايه للكسر المفاجئ وذلك نتيجة اعمال مقاولي الاتصالات والذى تسبب في كسر خط دفع نفقى أسفل الطريق والذى يغذى مجلس قري نديبه صباح اليوم .



ووجهت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيره بسرعة البدء في عملية الإصلاح حيث تم التنسيق بين الشركه والاجهزه التنفيذيه بالمحافظه بناء علي تعليمات سيادتها

وأصدر المهندس محمد سعي نشأن رئيس الشركه تعليماته لفرع الشركه بريف دمنهور وتم الدفع بفريق الصيانة والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره ، للقيام بأعمال الصيانة وسرعة الانتهاء من إصلاح العدايه.



ووجه رئيس الشركة فريق الصيانة بسرعة الانتهاء من اعمال الصيانة والاصلاح لوصول مياه الشرب الي جميع القرى المتأثرة حيث أصدر تعليماته لقطاع المياه بسرعة ارسال سيارات المياه علي مدار اليوم لتوزيع مياه الشرب علي جميع المناطق المتأثره بقرى نديبه .

وتابع رئيس مياه البحيره اعمال الإصلاح علي مدار اليومين وطمأن سيادته أهالي هذه القرى المتأثره بأنه سيتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال الساعات القادمه