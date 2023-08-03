"علشان ولادكم احسبوها صح"| عمل الأطفال خطر يهدد حياتهم.. و17 مركزا لمكافحة هذه الظاهرة بالمحافظات

تحت شعار "الطفل مكانه المدرسة.. لا لعمل الأطفال"، أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، حملة لتوعية المجتمع المصري بقضايا الأسرة والتنمية تحت عنوان «علشان ولادكم.. احسبوها صح».

وتهدف حملة «علشان ولادكم.. احسبوها صح»، إلى مناهضة عمل الأطفال وتسربهم من التعليم، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

ما هو عمل الأطفال ؟

الطفل هو كل ولد وبنت أقل من 18 عام، ويعد عمل الأطفال، هو أي عمل للطفل أو الطفلة يتعارض بطبيعته مع انتظامه في التعليم (الفني أو العام)، أو من شأنه أن يُعرض صحة الطفل الجسدية أو النفسية أو أخلاقه للخطر، بسبب طبيعة العمل أو ظروف القيام به.

مخاطر عمل الأطفال

عمل الأطفال في مهن خطيرة يؤثر على التطور المعرفي والذي يسببه حرمانه من إكمال التعليم واكتساب المهارات الأساسية، مثل مهارات القراءة والكتابة والحساب والتواصل، وهي المهارات التي تؤهله للالتحاق بسوق العمل والإندماج في الحياة الاجتماعية.

كما تؤثر المهن الخطيرة علي التطور والنمو الجسدي للأطفال، وذلك يرجع لأن عمل الطفل يتسبب في أضرار صحية وضغوط جسدية كبيرة أكبر من احتمال الطفل، كما أن الطفل يمكن أن يتعرض لانتهاكات جسدية وجنسية من صاحب العمل.

وتعد سلامة الصحة النفسية للأطفال من أحد المهارات التي تتأثر بسبب عملهم، وذلك بسبب حرمان الطفل من وقت الفراغ واللعب وتنمية القدرات والمواهب، كما يمكن أن يعرضه لسوء المعاملة والإيذاء اللفظي من صاحب العمل، والذي ينتج عنه فقد ثقة الطفل في نفسه واحترامه لذاته وارتباطه بأسرته والمجتمع المحيط به.

ويؤثر عمل الطفل بشكل سلبي علي مهارات التطور الاجتماعي والأخلاقي، من خلال قدرته على التمييز بين الصواب والخطأ، وذلك نتيجة تعرضه لمواقف أكبر من قدرته على استيعابها في هذه السن الصغيرة، بما فيها الألفاظ الخارجة والتدخين وشرب المخدرات.

أسوأ أشكال عمل الأطفال



وتحدد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهي: كافة أشكال بيع الأطفال والإتجار بهم والعمل القسري أو الجبري بما في ذلك استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة، استخدام الطفل أو تشغيله في الدعارة أو إنتاج الأعمال الاباحية، استخدام الطفل أو تشغيله في أنشطة غير مشروعة وخاصة إنتاج أو توزيع المخدرات، الأعمال الخطرة التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي بسبب طبيعة العمل أو الظروف المحيطة به.

شروط تدريب وتشغيل الأطفال فوق السن القانوني

يشترط أن يكون الأطفال المشتركين في برامج التدرج أو التدريب المهني أو العمل في السن من 15-18 سنة في أي نشاط اقتصادي تحت شروط محددة تتيح لهم فرصة اكتساب المهارات دون التأثير على تعليمهم أو صحتهم الجسدية والنفسية أو أخلاقهم، وتشمل: بيئة عمل آمنة ومناسبة للأطفال، العمل بحد أقصى لمدة 6 ساعات يومياً، على أن يتخلل العمل ساعة على الأقل للراحة و الطعام.

و يحظر تشغيل الأطفال ساعات إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الرسمية ولا يجوز تشغيل الأطفال بأي حال من الأحوال فيما بين الساعة 7 مساءً والساعة الـ 7 صباحًا، يلزم القانون صاحب العمل بالتأمين على الطفل العامل وحمايته من أضرار المهنة وإبلاغ مكتب القوى العاملة التابع له، يلزم القانون صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للأطفال العاملين عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.

جهود التضامن لمناهضة عمل الأطفال

وتتم جهود وزارة التضامن الاجتماعى في مجال التصدي لعمل الأطفال عبر الخدمات المقدمة من خلال 17 مركزا لمكافحة عمل الأطفال في 14 محافظة، تستهدف تقديم الرعاية والحماية للأطفال فى أنواع خطيرة من الأعمال، وتسعى إلى حل المشكلات التى تواجه الأسر وتدفع أطفالها إلى الالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وتوفير الخدمات الاجتماعية والنفسية لإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال وكفالة حقوقهم المتكاملة.

أنشطة حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح"

وتتنوع أنشطة حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح" بين زيارات منزلية للرائدات الاجتماعيات إلى الأسر في القرى والمراكز المستهدفة، وندوات ولقاءات جماهيرية للأسر بالجمعيات الأهلية الشريكة مع الوزارة.

وذلك عن طريق التعاون مع الرائدات الاجتماعيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وورش رسم وحكي للأطفال، ليعبروا عن يومياتهم وأحلامهم، داخل نطاق حملة "علشان ولادكم.. احسبوها صح".

كما تشمل أنشطة الحملة علي وجود فيديوهات وانفوجرافات وتنويهات، توضح المشكلات الناجمة عن عمل الأطفال، ومخاطره على الطفل والأسرة والمجتمع.

ويتم بث تلك الأنشطة عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعبر الصحف والمواقع الإخبارية للمؤسسات الصحفية.