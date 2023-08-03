فوز غير شرعي.. الجمهوريين يوجهون ضربة قوية لـ بايدن بشأن انتخابات 2020

أظهر استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية نشر اليوم الخميس، أن 69% من الجمهوريين المسجلين والمستقلين المتحالفين يعتقدون أن فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات في نوفمبر 2020 لم يكن شرعيا.

وبين البالغين المتحالفين مع الجمهوريين، فإن نسبة الذين يعتقدون أن هناك أدلة قوية تثبت أن الانتخابات لم تكن شرعية تبلغ 39٪، بينما قال 30٪ إنهم يشتبهون فقط في أن بايدن لم يفز بشكل شرعي.

ووجد الاستطلاع أن 29٪ فقط من الجمهوريين وغيرهم من الناخبين الداعمين يعتقدون أن انتخاب بايدن كان شرعيا.

تأتي نتائج الاستطلاع، الذي تم إجراؤه طوال شهر يوليو، في الوقت الذي من المقرر أن يمثل فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأول مرة أمام محكمة في واشنطن العاصمة، اليوم الخميس، بتهم تتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020.