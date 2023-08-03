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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من بايدن بشأن محاكمة ترامب اليوم

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه لن يتبع مسار جلسة المحكمة في إطار محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن، لصحفي شبكة “سي إن إن”، أثناء ركوب الدراجة خلال إجازته في ولاية ديلاوير، عندما سئل عما إذا كان سيتابع مسار محاكمة ترامب: "لا، لن اتابع مسار جلسة المحكمة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن المدعي العام ميريك جارلاند، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، سيتهمه بارتكاب أكبر عدد ممكن من الجرائم التي يمكنك تخيلها.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها اليوم: “أمر جو بايدن المدعي العام بتوجيه الاتهام إلى المرشح الجمهوري البارز والرئيس السابق للولايات المتحدة، بأكبر عدد ممكن من الجرائم التي يمكن تخيلها".

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وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلي أنه اضطر إلى إنفاق الكثير من الوقت والمال في الدفاع.

وأوضح ترامب، أن "الديموقراطيون لا يريدون المشاركة في السباق الرئاسي ضدي، وإلا لما ارتكبوا هذا التسلح غير المسبوق للقضاء”.

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