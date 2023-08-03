تطور خطير .. ترامب يتهم الرئيس الأمريكي بتلفيق التهم له

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن المدعي العام ميريك جارلاند، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، سيتهمه بارتكاب أكبر عدد ممكن من الجرائم التي يمكنك تخيلها.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها اليوم: “أمر جو بايدن المدعي العام بتوجيه الاتهام إلى المرشح الجمهوري البارز والرئيس السابق للولايات المتحدة، بأكبر عدد ممكن من الجرائم التي يمكن تخيلها".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلي أنه اضطر إلى إنفاق الكثير من الوقت والمال في الدفاع.

وأوضح ترامب، أن "الديموقراطيون لا يريدون المشاركة في السباق الرئاسي ضدي، وإلا لما ارتكبوا هذا التسلح غير المسبوق للقضاء”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، في تعليقه على التهم الموجهة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية لا تثق بشعبها في اختيار القادة.

وكتب راماسوامي، عبر موقع “إكس”، تويتر سابقا : "ثلاثة تهم يفترض أنها مستقلة في نفس الوقت في خضم الانتخابات الرئاسية.. هذا لأن الحكومة لا تثق في اختيار الشعب لقادته".

وأضاف: “تعيش الدول عصر الأكاذيب النبيلة تكذب فيه الحكومة على مواطنيها، معتقدة أن الناس لن يكونوا قادرين على تحمل الحقيقة".

وأوضح أنه “قدم في وقت سابق من هذا الأسبوع طلبًا لمعرفة ما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمدعي العام ميريك جارلاند للمدعي العام الأمريكي جاك سميث للقيام به في القضية المرفوعة ضد ترامب المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول”.