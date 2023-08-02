بسبب الملاحقة القضائية .. ترامب يعلن مواجهته 561 عامًا في السجن

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه قد يواجه ما مجموعه 561 عامًا في السجن بسبب الملاحقة القضائية.

حسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، قال ترامب، في رسالة إلى أنصاره: بما أن وزارة العدل الفاسدة التابعة لجو بايدن قد وجهت مرة أخرى تهمًا كاذبة لي، فإن هذا يشير إلى أنني قد أواجه الآن 561 عامًا في السجن بسبب مطاردي الساحرات اليساريين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الدعم الذي حصل عليه للترشح للرئاسة غير مسبوق وناجح.

وأضاف ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة في حالة تدهور وسيعيدها عظيمة أكثر من أي وقت مضى.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا الخميس الموافق 3 أغسطس، بتهم تتعلق بشأن الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.