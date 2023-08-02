لن يكون خصما سهلا..أوباما يحذر بايدن من فرص ترامب لاقتناص الرئاسة الأمريكية

حذر الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، الرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، من أن خصمه السياسي والرئيس السابق دونالد ترامب سيكون خصما قويا وصعبا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى مع مشاكله القانونية، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

جاء التحذير خلال غداء في البيت الأبيض بين الرئيس الحالي وأوباما، الذي عمل بايدن في عهدته كنائب للرئيس من 2009 إلى 2017.

ووفقا لما ذكره تقرير واشنطن بوست، من بين العوامل التي ذكرها أوباما والتي يري أنها تمثل نقاط قوة لترامب؛ هي أتباعه المخلصون بشدة، ووسائل الإعلام المحافظة التي تعتبر صديقة ومحبة لترامب وحالة البلاد.

في مأدبة الغداء، التي عقدت في أواخر يونيو في مقر الإقامة بالبيت الأبيض، وعد أوباما ببذل كل ما في وسعه لمساعدة الرئيس في إعادة انتخابه، وفقًا لشخصين مطلعين على الاجتماع.

كانت هذه التصريحات من أوباما بادرة للبيت الأبيض في وقت يحرص فيه بايدن على الحصول علي المساعدة من كبار الديمقراطيين، ومن بينهم أوباما، فيما من المرجح أن يكون سباق إعادة انتخابه صعبا للغاية.

كان أوباما يزور البيت الأبيض من أجل ما وصفه مساعدو بايدن بأنه لقاء منتظم بين الرجلين اللذين خدما في البيت الأبيض معًا لمدة ثماني سنوات. خلال الغداء، أوضح أوباما أن مخاوفه لم تكن تتعلق بقدرات بايدن السياسية، بل بالاعتراف بقبضة ترامب الحديدية على الحزب الجمهوري، وفقًا لما ذكره المطلعون علي المحادثات.

قال البيت الأبيض إنه لا توجد أجندة محددة لاجتماع 27 يونيو، وقال الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المحادثة إن الرئيسين ناقشا مجموعة من الأمور السياسية والشخصية، بما في ذلك آخر المستجدات حول عائلاتهم.