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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. بنس يؤيد الاتهامات الموجهة ضد دونالد ترامب

مايك بنس ودونالد
مايك بنس ودونالد ترامب

أيد نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، اليوم الأربعاء، الاتهامات ضد رئيسه السابق دونالد ترامب في قضية اقتحام الكابيتول عام 2021.

وكتب بنس، في تغريدة على “تويتر”: "أي شخص يضع نفسه فوق الدستور يجب ألا يصبح رئيسًا للولايات المتحدة أبدًا. بلدنا أهم من شخص واحد، دستورنا أهم من حياة أي شخص آخر. في 6 يناير، طلب الرئيس السابق ترامب أن أختار بينه وبين دستور، اخترت الدستور وسأختار دائما”.

وشدد بنس، على أن الاتهام الجديد ضد ترامب هو تذكير بأهمية احترام القانون الأساسي للبلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي السابق، إن اتهامات التآمر الجديدة ضد والده وسيلة لإدارة بايدن لصرف انتباه الناخبين عن التهم الموجهة ضد نجل الرئيس جو بايدن، هانتر.

وقال دونالد ترامب جونيور: “البيروقراطيون الفاسدون لنظام بايدن يتهمون ترامب حرفيا في اليوم التالي لكل قصة كارثية لعائلة جريمة بايدن. بدلا من النظر إلى الملايين المرسلة إلى عائلة بايدن من جميع أعدائنا تقريبا، فإنهم يلاحقون أعداءهم السياسيين وهم يعلمون أن أتباعهم في وسائل الإعلام سيستخدمون تهمهم الزائفة للتغطية على جو بايدن“.

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وتساءل دونالد ترامب جونيور، عن توقيت توجيه الاتهام إلى والده، والذي يأتي وسط حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

واتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة إجراء رسمي والتآمر ضد حقوق المواطنين في محاولة لقلب نتيجة انتخابات 2020.

دونالد ترامب بنس ترامب

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