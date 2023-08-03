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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب يندد بالاستخدام غير المسبوق للقضاء "كسلاح" ضده

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بالاستخدام غير المسبوق للقضاء الأمريكي كسلاح ضده.

ومن المتوقع أن يسافر ترامب من بيدمينستر إلى واشنطن اليوم مع محاميه تود بلانش وجون لاورو، بالإضافة إلى كبار مستشاري حملته الانتخابية سوزي وايلز وكريس لاكيفيتا وجيسون ميلر وستيفن تشيونج وجوستين كابورالي.

من المتوقع أيضًا أن تسافر إلينا حبّا، المستشارة العامة والمتحدثة باسم منظمة Save America، وهي لجنة عمل سياسي، والمستشار السياسي والقانوني بوريس إبشتاين، مع ترامب أثناء تقديمه للمحاكمة في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة.

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ومن المتوقع أن يكون بلانش ولاورو مع ترامب في المحكمة. ليس من الواضح ما إذا كان هناك مستشارون سياسيون أو قانونيون آخرون سيكونون هناك أيضًا.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه قد يواجه ما مجموعه 561 عامًا في السجن بسبب الملاحقة القضائية.

حسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، قال ترامب، في رسالة إلى أنصاره: بما أن وزارة العدل الفاسدة التابعة لجو بايدن قد وجهت مرة أخرى تهمًا كاذبة لي، فإن هذا يشير إلى أنني قد أواجه الآن 561 عامًا في السجن بسبب مطاردي الساحرات اليساريين".

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق

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