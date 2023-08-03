إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

عندما نتحدث عن د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، نجد نموذجًا ملهمًا لإلتزامها الشديد بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر. تُعتبر د. ياسمين فؤاد من العلماء المتميزين في مجال العلوم البيئية، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في علم النبات وتقنيات الوراثة.

تُعرف د. ياسمين فؤاد بقدرتها على تقديم الحلول البيئية المبتكرة والعمل بروح الفريق، وقد تولت منصب وزيرة البيئة في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، بذلت جهودًا استثنائية للمحافظة على الثروة الطبيعية وتحسين الوضع البيئي في البلاد.

كان لـ د. ياسمين فؤاد دور رئيسي في وضع السياسات البيئية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. عملت جاهدة لتعزيز استدامة الطاقة وتحسين إدارة الموارد المائية والتصدي للتلوث البيئي.

كما قادت د. ياسمين فؤاد العديد من المشاريع البيئية الهامة، بما في ذلك مشروع توفير الطاقة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. كما نفذت مشاريع لحماية البيئة البحرية والحياة البرية وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.

لم تكن جهود د. ياسمين فؤاد محدودة في الحدود الوطنية فقط، بل تعاونت أيضًا مع مؤسسات دولية للعمل المشترك على تحسين الوضع البيئي في مصر. من خلال التعاون الدولي، استطاعت تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال البيئة.

بشكل عام، يُظهر دور د. ياسمين فؤاد أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر. حيث تساهم جهودها في الحفاظ على الثروة البيئية للأجيال القادمة وتوعية المجتمع بأهمية حماية البيئة. فالحفاظ على البيئة يمثل جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل مستدام للبلاد.