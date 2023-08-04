562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لهذه الفئات| اعرف التفاصيل

تسعى الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة ، للذين يستحقون الدعم النقدي، من أجل الارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير جميع احتياجاته والدعم اللازم سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة.

وفي هذا الصدد، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن معايير استحقاق مساعدة الدعم النقدي المشروط للدولة للفئات الأكثر احتياجًا، والمعروفة باسم "تكافل وكرامة".

دعم جديد للفئات الأكثر احتياجًا

وتضمن القرار أن يكون الاستحقاق الأسري لبرنامج تكافل للأسرة المعيشية المستحقة أو ابن المطلقة أو الأرملة هو 406.25 جنيه شهريًا، فيما يكون الاستحقاق الفردي للمسن صاحب عمر 65 سنة فأكثر أو المعاق غير القادر على العمل 562.50 جنيه.

واشتمل القرار على أن يكون مبلغ الاستحقاق الأسري لبرنامج تكافل للأطفال تحت سن 6 سنوات لنزيل مراكز الإصلاح والتأهيل 75 جنيهًا، والتلميذ بالمرحلة الابتدائية 100 جنيه، والتلميذ بالمرحلة الإعدادية 125 جنيهًا، والتلميذ بالمرحلة الثانوية 175 جنيهًا، والطالب بمرحلة التعليم الجامعي 200 جنيه.

وتضمن القرار أن يكون الاستحقاق الفردي لبرنامج كرامة لكل من "يتيم الأبوين، وكريمي النسب، ومهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن 26 عامًا للذكور" هو 437.50 جنيه، ونفس القيمة لكل من المطلقة أو الأرملة أو المهجورة أو المنفصلة أو زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل بدون أبناء.

وأتاح رئيس الوزراء، الجمع بين الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل" و"كرامة" في آن واحد مع إمكانية تعدد حالات كرامة للأسرة الواحدة، كما اشتملت القرارات على إمكانية تقديم الدعم النقدي لحد أقصى اثنين من الأبناء في الأسرة الواحدة (تحت تكافل)، أيهما أصغر.

تحرك رئاسي لمساندة المواطن المصري

وحددت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء على الفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة، حيث يستهدف برنامج "تكافل"، كلاً من الأسر التي تعاني من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدي وعيني، على أن يكون لديها أطفال في الفئة العمرية (0- 18)، وابن (المطلقة، الأرملة، نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل) في الفئة العمرية من (18- 26) المقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، وابن المطلقة، ابن الأرملة ، ابن نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

يستهدف البرنامج الأسر التي تعاني من الفقر الشديد ولا أو لن تستطيع أن تعمل أو تنتج، وغير قادرة على الكسب، ككبار السن (65) فأكثر أو لديهم عجز كلى أو إعاقة تمنعهم عن العمل، ويتيم الأبوين، كريم النسب، الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن (26) سنة، والمطلقة، الأرملة، المهجورة، المنفصلة، زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل (بدون أبناء).

ويقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة تنفق الدولة على برامج الحماية الاجتماعية، لمساندة المواطن المصري ومواجهة التحديات التي تحدث في معدلات التضخم، والتي أثرت على مستوى معيشة العديد من المواطنين.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الهدف الرئيسي من أعمال الحكومة هو تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة تتحرك في العديد من الملفات، منها الجزء المرتبط بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، وهذا يتم على عدة جوانب: المعاشات واستقرار الأسعار بالأسواق وبرامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.

شروط الدعم النقدي لتكافل وكرامة

وأشار الإدريسي، إلى أن الحكومة تتابع تلك القرارات بناءً على توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوميا، وهدف كل هذا التخفيف عن كاهل المواطن المصري ومساعدته لمواجهة التضخم الذي يحدث بالعالم.

وسوف نرصد لكم عددًا من الشروط لصرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل، التي جاءت كالتالي:

1- ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق التي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأية تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن، وغيرها من المعايير الإحصائية الأخرى.

2- أن يكون لدى الأسرة على الأقل ابن واحد في الفئة العمرية (يوم- 26 سنة).

3- أن تلتزم الأسرة بمتابعة برامج الصحة الأولية للأطفال في الفئة العمرية (صفر- 6 سنوات) بما يشمل متابعة نمو الأطفال وتقديم جدول التطعيمات وقتيًا وحضور الأم جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستان في العام الواحد.

4- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6: 18 سنة) مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن (80٪) من عدد أيام الدراسة، والأبناء في الفئة العمرية (18: 26) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح لظروف يقدرها وزير التضامن الاجتماعى.

5- أن تقوم السيدات المستفيدات من الدعم النقدي، في حال وجود حمل، بإجراء زيارات المتابعة الصحية وإجراء التطعيمات الملائمة وحضور جلسات التوعية الصحية بحد أدنى جلستان في العام الواحد.

كما نرصد لكم شروط الصرف لبرنامج كرامة؛ والتي جاءت كالتالي:

1- ضعف الحالة الاقتصادية للمستحق التي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تراعى مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأية تحويلات نقدية من الخارج وحالة السكن، وغيرها من المعايير الإحصائية الأخرى.

2- عدم حصول المستفيد على معاش تأميني أو مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية.

3- أن تكون سن المستحق (65) سنة فأكثر، أو المعاق والمريض بمرض مزمن يمنعه عن العمل ويثبت بالقومسيون الطبي المميكن، أو يتيم الأبوين/ كريم النسب/ الابن مهجور العائل المقيد بالمراحل التعليمية حتى بلوغ سن (26) سنة، أو المطلقة/ الأرملة/ المهجورة/ المنفصلة/ زوجة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل (بدون أبناء).

4- ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.

5- أن يكون العاجز المستحق لديه عجز يحول بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل، وتثبت الإعاقة بالفحص الطبي.

6- المريض بمرض مزمن مستعص يسبب له عجزًا عن العمل أو ينقص قدرته على العمل، ويثبت المرض بالفحص الطبي، ويصدر بمعايير الفحص الطبي قرار من وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع وزير التضامن الإجتماعى، كما تُستبدل عبارة "ثلاثة أشهر" بعبارة "شهر ونصف" الواردة في المادة الرابعة من ذات القرار، وعبارة "مبلغ يحدده وزير التضامن الإجتماعى بحد أقصى (3٪) من قيمة المساعدة" بعبارة "مبلغ ثلاثة جنيهات كحد أقصى دوريًا" الواردة في المادة السادسة منه.