محافظ كفر الشيخ: توزيع 2000 «فيزا كارت» جديدة لمستفيدي تكافل وكرامة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تسلم 2000 كارت فيزا تكافل وكرامة جديدة، جارٍ توزيعها على 2000 مستفيد من الأسر بمراكز ومدن المحافظة، من بين 11 ألفاً و300 كارت فيزا جديدة، سيتم استلامهم على دفعات، بإشراف الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أنه جرى تسليم 2000 كارت، وهي كروت جديدة لعملاء جدد مستفيدين من برنامج "كرامة"، للمواطنين من ذوي الهمم وكبار السن، وبرنامج "تكافل" للأسر المستحقة، ب 10 إدارات اجتماعية بمراكز ومدن المحافظة.