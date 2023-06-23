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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالقرآن والابتهالات .. أسرة أبوالعينين شعيشع تحيي ذكرى وفاته في مسقط رأسه بكفر الشيخ

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

حلّت اليوم الجمعة الذكرى الثانية عشرة لرحيل القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، والذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 23 يونيو عام 2011 عن عُمر ناهز الـ88 عاماً.

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وحرصت أسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع على إحياء ذكرى وفاته الثانية عشرة اليوم الجمعة من خلال إقامة تلاوات قرآنية لعدد من القُراء، بالإضافة إلي ابتهالات دينية لعدد من المُنشدين الشباب، وذكر مناقبه ومآثره.

وتوافد عدد كبير من أقارب ومحبي الشيخ أبو العينين شعيشع على منزل حفيده هشام أحمد صبح، حرصًا منهم على إحياء الذكرى الثانية عشرة لوفاته باعتباره واحدًا من أشهر قراء القرآن الكريم.

وتحرص أسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع على إحياء ذكرى رحيله في كل عام من بعد وفاته منذ 12 عاماً ماضية، وذلك في مسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

وقال المهندس رفعت أحمد صبح، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، نجل ابنة شقيقته، أنّ جدّه أبو العينين شعيشع وُلد في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عام 1922، وكان هو الأخير بين اثنى عشر من الأبناء رزق بهم والده الموظف البسيط بإدارة الرى فى «بيلا»، وقد عرف اليُتم مبكراً برحيل والده وهو فى التاسعة من عمره، والتحق بالدراسة فى مدرسة أهلية ببيلا قبل وفاة والده بثلاثة أعوام، واكتشف موهبته صاحب المدرسة وناظرها المسيحي منير جرجس.

وأضاف هشام أحمد صبح: ناظر المدرسة المسيحي اقترح على والدة الشيخ أبو العينين إخراجه من المدرسة وإلحاقه بالكتاب، وبالفعل أتم حفظ القرآن فى كُتّاب الشيخ «يوسف شتا» خلال عامين بعد خروجه من المدرسة وقد كان فى بداية رحلته مع القرآن ينام أسفل دكة القارئ حتى يحملوه نائماً، ليبدأ بعد ذلك تلاوة القرآن فى المأتم والمناسبات فى محيط مدينة بيلا، ثم تزداد شهرته بعد تلاوته في حفل أُقيم بالمنصورة.

وأوضح محمد عوض اليماني، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، نجل ابنة شقيقته، أنّ الشيخ أبو العينين سار على خطى سلفه الشيخ محمد رفعت، فكان خير من قلد صوته مما دفع بالإذاعة بعد وفاة الشيخ رفعت إلى الاستعانة به فى تسجيل الأجزاء التى حدث بها خلل اضطرت معه الإذاعة إلى مسحها وإعادة تسجيلها من جديد، لافتاً أنّ جدّه رحل في عام 2011 بعد رحلة طويلة امتدت لنصف قرن تاركاً وراءه نقابة قوية تحتضن عملاقة القرآن الكريم.

وفي في سياق متصل، تقدمت أسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع بخالص الشكر والتقدير إلي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتكريم الشيخ الراحل بإطلاق اسمه علي معهد بيلا الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين ببيلا ليصبح معهد الشيخ أبو العينين شعيشع الإعدادي الثانوي الأزهري للبنين ببيلا.

الجدير بالذكر، أنّ القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد فى 12 أغسطس من عام 1922، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية يوم الخميس 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو من عام 2011.

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