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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن موعد تسليم مستشفى بيلا المركزي الجديد لتشغيله ..صور

مستشفى بيلا الجديد
مستشفى بيلا الجديد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، انتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزى الجديد، وتم تحديد الأسبوع المقبل لزيارة لجنة من وزارة الصحة لمعاينة المستشفى وتسليمه تسليماً ابتدائياً، للبدء فى تركيب الأجهزة والفرش لتدخل الخدمة قريباً وتشغيلها تشغيلاً تجريبياً.

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وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزى الجديد تم الانتهاء منها، وجارٍ تجهيز المستشفى بالتجهيزات الطبية، مضيفًا أنه شدد على سرعة الانتهاء وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمني الموضوع، وذلك استكمالًا لخطة رفع كفاءة المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة كفر الشيخ.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه تم الانتهاء من تركيب شبكة الغازات الطبية وأنظمة التكييف وأنظمة إنذار الحريق، فضلا عن الانتهاء من كافة المرافق من مياه وصرف وصحي وكهرباء وغاز الطبيعي وخطوط التليفون استعداداً للافتتاح خلال الفترة المقبلة، بجانب رفع  كفاءة وتوسعة الطريق المواجه والشوارع الجانبية للمستشفى وتنظيم حركة الدخول والخروج وأماكن انتظار السيارات خارجها.

وأشار رئيس مدينة بيلا، إلى أن المستشفى سيكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بمركز بيلا، وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحاً أن المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أٔداء الخدمات للمواطنين، موجهاً شكره وتقديره للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لدعمه وجهوده علي افتتاح المستشفي بأسرع وقت ممكن لخدمة أهالينا ببيلا.

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه جار العمل على قدم وساق للانتهاء من العديد من المشروعات الطبية المهمة وأبرزها المستشفى الجديد ببيلا والتي يتم تشييدها على أحدث النظم العلاجية، والتصميمات الخاصة بالمستشفيات الحديثة، للمساهمة فى حل الأزمات التى يعانى منها جميع مرضى مركز ومدينة بيلا والقرى المجاورة، بالإضافة إلى توفير كل الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي ستعد أحد أهم الصروح الطبية الضخمة بمحافظة كفر الشيخ، وستقدم خدمات من كافة التخصصات الطبية.

وأضافت، أن مستشفي بيلا المركزي الجديد يضم 5 طوابق، بمساحة إجمالية تصل إلي 5200 متر مربع ويعد أهم صرح طبي حديث يقام على أرض مركز بيلا، وتضم 28 عيادة خارجية و 24 حضاناً و11 سرير عناية مركزة و30 ماكينة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى أقساماً للأشعة وصيدلية ومعامل تحاليل وبنك دم وخدمات أخرى متعددة، وذلك للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويقدم خدمة طبية مميزة جداً لأهالي بيلا.

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