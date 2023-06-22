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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حياة كريمة.. جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة بقرية الروس | صور

قافلة طبية
قافلة طبية

أطلقت جامعة كفر الشيخ اليوم، الخميس، قافلة شاملة (طبية توعوية تنموية) إلى قرية خليج بحري وقرية الروس والقري المجاورة بمركز مطوبس تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى المختلفة على مستوى محافظة كفر الشيخ.
 

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يأتي ذلك فى اطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء اجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ فى نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
 

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور اماني شاكر نائب رئيس جامعه كفر الشيخ لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه ومقررة المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، و محمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات، وصفوة شلبي مدير إدارة الجوالة، وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.
 

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الاسنان والتمريض والصيدلة، حيث تم توفير العلاج والكشف على مجموعة كبيرة من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ في العملية التنظيمية للقافلة.
 

كما عقدت كلية الزراعة ندوة توعوية بعنوان ( مبادرة حياة كريمة لقري مركز مطوبس … انجازات ودلالات) حاضر فيها الدكتور طارق عطية استاذ التنمية الريفية ومدير مركز ادارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة 
 

كما تناول الدكتور متولي محفوظ سالم استاذ النبات الزراعي المساعد بكلية الزراعة تغذية النباتات وأهمية ودور العناصر الغذائية للنبات . 
 

وعقدت كلية التربية ندوة توعوية عن الحد من العنف الاسرى لبناء طفولة سوية، حاضر فيها الدكتورة إيمان محمد ربيع، وتناولت دكتورة أم السعد حتاتة بناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة وجهود الدولة فى إعادة بناء وتأهيل الإنسان المصرى بما يتوافق توجيهات الرئيس السيسي.


كما قامت كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل لتدريب السيدات وتنمية مهارتهن بحرفة النسيج التي من الممكن ان تكون نواة لمشروع متناهي الصغر كي تدر دخلً  على أسرهم. 


وعقدت كلية التربية الرياضية ندوة توعوية عن أهمية الرياضية فى بناء حياة اجتماعية ناجحة حاضرها الدكتور أحمد سليمان والدكتورة غادة الحمضى.
وقد أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل انطلاقًا من دور الجامعة ومسؤوليتها تجاه المجتمع وأكد أن القافلة تهدف إلى تطوير الريف المصري وتخفيف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.
 

وأكد رئيس الجامعة، أن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والاسنان والصيدلة والتمريض والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والزراعة والحاسبات والمعلومات، بالإضافة الى صندوق مكافحة الادمان.
 

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات وورش العمل التى تخدم هذه القري وتعمل على تنمية مهاراتهم.
 

وصرحت الدكتورة اماني شاكر ، أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وأجرت الكشف الطبي على 2021 حالة من أبناء قرية خليج بحري قرية الروس والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة وتحويل بعض الحالات الى مستشفى الجامعة.

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الأمراض الوبائية الدكتور عبد الرازق دسوقي الدكتور محمد عبد العال المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنمية الريف المصرى رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيس الجامعة للدراسات العليا رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صندوق مكافحة الإدمان في إطار المبادرة الرئاسية

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