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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 34 ألفاً و690 طائراً ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

تحصين الطيور
تحصين الطيور

شنت مديرية الطب البيطري بمحافطة كفر الشيخ، حملة مكبرة، استهدفت تحصين الطيور بهدف الحفاظ على الثروة الداجنة؛ تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور على عبدالسلام شعوط، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور هشام السيد علام مدير إدارة الدواجن.

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وتمكنت الحملة من تحصين 34690 طائراً متنوعاً ضد الأمراض الوبائية وفى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تم تحصين بأجر  4300 طائر متنوع بلقاح إنفلونزا الطيور.


وقال وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه جرى تطهير سوق واحد و3 رياشات وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، وسحب 100 عينة ما قبل البيع من 9 مزارع بإجمالى 26500 طائر، ومنح 7 تصاريح نقل للطيور الحية حفاظاً على الثروة الداجنة.

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