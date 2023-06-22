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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسالة ماجستير تناقش الإصلاح التجميلي لضيق حوض الكلية بجامعة كفر الشيخ| صور

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الطبيب محمد عبد العاطي عبد الغني عوض، المعيد بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، على درجة الماجستير ، وجاءت رسالته تحت عنوان «التقييم الوظيفي لعمليات الإصلاح التجميلي لضيق حوض الكلية جراحياً في الأطفال باستخدام دعامات الحالب الداخلية مقارنة باستخدام الدعامات الخارجية».

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ضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ورئيساً»، والدكتور خالد أحمد إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة وجراحة الأطفال بكلية الطب جامعة كفر الشيخ «مناقشاً داخلياً»، والدكتور تامر السيد حلمي، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة «مناقشاً خارجياً».

 

حضر فعاليات المناقشة، الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتور رضا بيومي، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، ووكيل الكلية السابق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة العجمي، أستاذ طب الأطفال ووكيل الكلية السابق، والدكتورة نهلة نصير، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

 

جدير بالذكر أن لجنة الإشراف على هذه الرسالة تضم الدكتور طارق محمد عبد الباقي، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، والدكتور حسام الدين عبد الحميد نبيه، مدرس جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.

الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة 
الأستاذ الدكتور طارق عبد الباقي 
الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل
الأستاذ الدكتور تامر حلمي 
الطبيب محمد عبد العاطي أثناء المناقشة 
الباحث وسط أسرته 
التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمد عبد العال المسالك البولية جامعة كفر الشيخ جامعة المنصورة جراحة المسالك جراحة المسالك البولية درجة الماجستير شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون الدراسات العليا والبحوث

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