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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«تعليم كفر الشيخ» تكرم توجيه الصحافة لحصده المراكز الأولى على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في مكتبه اليوم الخميس، توجيه عام الصحافة والإعلام ، محي الخيري موجه عام الصحافة، ورباب السيد، موجه أول مركزي وموجهي الصحافة والإعلام بكافة الإدارات التعليمية.

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وأكد عبد الله، أن جميع الإدارات ساهمت في تحقيق إنجاز كبير بحصول مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على 9 مراكز جمهورياً في 5 مسابقات في شتى فنون الصحافة والإعلام ، وهي الإذاعة المدرسية والمجلة الإلكترونية والتقرير الصحافي والحديث الصحافي ومعرض الصحف العام.


وأشاد عبد الله بروح التعاون بين فريق العمل بتوجيه الصحافة والإعلام مؤكدا على أهمية الدور المنوط بتوجيه الصحافة والإعلام وذلك من خلال برنامج الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية وكافة فنون التحرير الصحفي لجميع طلاب كافة المراحل التعليمية، مقدمًا  شهادات التقدير للجميع، لافتاً إلى أن التوجيه العام حصل على درع التفوق في المسابقات والمعارض الصحفية وشهادات التقدير من الوزارة. 

وأثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول من التوجيه العام للوصول للمستوى المتميز للطلاب والمدارس والإدارات، يأتي ذلك في إطار سلسلة الإنجازات التي حققها توجيه عام الصحافة على مستوى الجمهوري.

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