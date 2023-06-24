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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: مستعدون لاستقبال عيد الأضحى بتوفير السلع واللحوم وتجهيز الساحات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مقدماً التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري، وأهالي محافظة كفر الشيخ، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة يونيو، متمنيا أن يُعيد المولى عز وجل هذه الأيام علينا وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليُمن والبركات.

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وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جميع السلع الاستهلاكية الأساسية متوفرة في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والمحال التجارية والسوبرماركات، وسيتم طرح كميات من اللحوم بالمنافذ، ودلتا ماركت، بالإضافة لمنافذ أمان التابعة لمديرية الامن، مع تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية؛ للتأكد من صلاحية السلع المعروضة، والإشراف الكامل على المجازر، وتوفير الأطقم اللازمة لتشغيلها، موجها بمنع ذبح الأضاحي خارجها،  ومناشداً أهالي المحافظ بالتوجه للمجازر لذبح أضاحيهم، مؤكداً أنه وجه بفتح المجازر أمام الجمهور والجمعيات الأهلية ، لفتح الأضاحي مجاناً أيام عيد الأضحى.

وقد شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وبحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.


وأكد محافظ كفر الشخ، أنه شكل غرفة عمليات رئيسية برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات الخدمات والمدن، لمواجهة الأزمات والطوارئ، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، فور وقوع أي أحداث للتنسيق مع مركز إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ، أنه وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتواجد الأطقم الطبية، وتوفير كافة المستلزمات، طوال فترة الإجازات بالمستشفيات، إضافة تواجد مجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة، على مدار اليوم مياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والوحدات الصحية، وأماكن التجمعات في مواقعهم خلال أيام العيد، وقيامهم بتفقد أعمال المرافق؛ للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال تلك الفترة.

وقال إنه وجه الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوفاق، بتطهير وتعقيم المساجد التي ستقام بها صلاة العيد، اضافة للساحات، ورفع درجات الاستعداد، مع إعداد لتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، بما يناسب كثافة الإقبال عليها،كما وجه باستعداد مصيف بلطيم، لاستقبال أهالي المحافظة والزائرين من كافة المحافظات المصرية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه رؤساء المدن ووكيل وزارة الزراعة، ورؤساء الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى، بمتابعة أي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد، للتأكد من عدم وجود أي تعديات على الأراضي الزراعية أو المباني مع التصدي بمنتهى الحزم لأي تعديات، وضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعدي المرصودة، وعدم التهاون مع المعتدين.

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