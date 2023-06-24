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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد كنسي برئاسة الأنبا ماركوس يهنئ محافظ كفر الشيخ بعيد الأضحى المبارك|صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،  نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ و دمياط و رئيس بيت العائلة بكفر الشيخ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

جاء ذلك بحضور القمص ياكوبس أسعد، كاهن كنيسة القديس مارمينا و البابا كيرلس بغرب مدينة كفر الشيخ، وعضو بيت العائلة بكفر الشيخ،  وجورج سمير خليل، مدير عام التحول الرقمي، والشئون الدينية بديوان عام المحافظة ،وعضو بيت العائلة بكفر الشيخ، .

وقدم نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، التهنئة للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ولكافة أهالي المحافظة وقيادات المحافظة، مؤكداً أن عيد الأضحى هو عيد لكل المصريين، بما يشمله من معانٍ سامية، ومشاعر روحية، تحث على العفران والمسامحة والمحبة والتآخي وهي شيمة أهل مصر.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، إن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصياً على أي محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنا آمنا لأبناء هذا الوطن.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، والكهنة من الوفد المرافق لنيافته، مؤكداً أن روح الوحدة الوطنية التى تجمع أبناء الشعب المصري هي الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى ىالمبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


كما أشاد نيافة الحبر الجليل الانبا ماركوس، أسقف مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة ببرارى بلقاس، بالمشاريع القومية والنقلة الحضارية، من الطرق والكباري والمشروعات الخدمية والبنية التحتية، وإقامة المصانع، بجمهورية مصر العربية، وبخاصة محافظة كفر الشيخ، وما شملته من مشروعات كبرى، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنها مصنع الرمال السوداء، والمنطقة اللوجستية التي تم وضع حجر الأساس لها، وما توفره من فرص عمل كبيرة أكثر من 30 ألف فرصة عمل.

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