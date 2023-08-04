نجوم فرقة أنغام الشباب تتلألأ على مسرح جمصة الصيفى

يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعى، تقديم فعاليات الموسم الصيفي، على مسرح جمصة الصيفى بنجاح ساحق حيث تقدم فرقة أنغام الشباب فريق لايف تيم بقيادة الفنان القدير ماهر عبيد، برنامجها يوميا 10 مساء على مسرح جمصة الصيفى مع نجوم فرقة أنغام الشباب ، واحمد الأمير ، عبدالله الجسمي .



وتقدم أجمل وأروع الأغانى الشبابية والأغاني الوطنية فى حب مصر ، منها ريح المدام ويونس ، ، وأنت الحظ، ونعناع الجنينة ، وأم الدنيا مين ، كما يشارك المطرب فارس وتامر سعيد والمطرب ضياء عز الدين والمطرب محمد عبدالحميد بأغاني، محمد عبدالحميد سمیر: “اللي باعنا ، یومین وعددا ياحلو صبح”، وتامر سعيد، “طار يا هوى ،على رمش عيونها”.