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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

4000 سيارة مُحترقة.. تفاصيل كارثة وصول سفينة في بحر الشمال

سفينة سيارات مُحترقة
سفينة سيارات مُحترقة

في حادثة هزت مياه بحر الشمال، تمكنت جهود الإنقاذ من إنقاذ سفينة شحن مشتعلة تحمل ما يقرب من 4000 سيارة بعد أكثر من أسبوع من اندلاع الحريق.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تم سحب السفينة المعطلة إلى ميناء في شمال شرق هولندا، وذلك بعد رحلة صعبة استغرقت 64 كيلومترًا عبر البحر.

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انطلقت السفينة من بريمرهافن في ألمانيا باتجاه مصر عندما اندلعت النيران في 25 يوليو. وقد توفي أحد أفراد الطاقم جراء الحريق المروع، في حين نجا البقية بفضل جهود فرق الإنقاذ.

خلال الأسبوع الذي اشتعلت فيه النيران على متن السفينة، عملت فرق الإطفاء بجد للسيطرة على الحريق المتفحم في طريق فريمانتل السريع، وهي سفينة مسجلة في بنما وتبلغ طولها 200 متر. وقد كانت هناك مخاوف كبيرة من غرق السفينة، ما دفع بالمخاوف من وقوع كارثة بيئية في مياه بحر وادن.

تعد مياه بحر وادن مناطق طبيعية هامة ومحمية، وتحظى بتصنيفها كموقع للتراث العالمي. لذلك، كانت المخاوف من التأثيرات البيئية السلبية على البحر والحياة البحرية كبيرة.

سبب حريق السيارات

وأعلنت السلطات الهولندية لخفر السواحل أن سبب الحريق الذي اندلع على سفينة تتألف من 11 طابقًا لم يتم تحديده بعد، وأكدت أنها تتحرى الأمر بدقة وتتجنب التكهنات. ومع ذلك، تم تسجيل مقطع صوتي لأحد عمال الإنقاذ يشير إلى أن الحريق بدأ في بطارية سيارة كهربائية وأنه "يبدو أن سيارة كهربائية انفجرت أيضًا".

ومن بين السيارات البالغ عددها 3783 التي كانت على متن السفينة، كانت 498 سيارة كهربائية.

واندلع الحريق في الطابق العلوي، وأفاد خبراء الإنقاذ بأنه على الرغم من أن أربعة طوابق من هيكل السفينة لم تتأثر بشكل كبير، إلا أن الطابق الثامن انهار جزئيًا بسبب شدة الحريق.

أعلنت وكالة البنية التحتية الهولندية قبل يومين أنها تعتقد أن الحريق قد تم إخماده أخيرًا. وبناءً على ذلك، قررت السلطات نقل السفينة إلى الميناء في أقرب وقت ممكن بسبب الأحوال الجوية السيئة المتوقعة.

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