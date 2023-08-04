بركات: الزمالك ودع البطولة العربية بسبب لقاء الشباب.. والجزيري الأفضل



أكد محمد بركات ، أن خروج الزمالك من كأس الملك سلمان للأندية العربية سببها الرئيسي الهزيمة أمام الشباب السعودي في الجولة الثانية بهدف دون رد.

وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام النصر السعودي رغم التعادل بهدف لكل منهما كما أنه أحرج النصر بكل نجومه في بعض الفترات.



وأشار إلى أن الزمالك حقق بعض المكاسب رغم الخروج المبكر من البطولة العربية على رأسها العائد المالي وكسب بعض لاعبيه الثقة من المشاركة المميزة في المباريات.

وأكد أن التونسي سيف الدين الجزيري كان أفضل لاعبي الزمالك في مباراة النصر السعودي وخروجه كان نقطة مؤثرة.