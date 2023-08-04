روسيا تعلن قصف مسيرة أوكرانية هاجمت قاعدة روسية بميناء نوفوروسيسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت قاعدة بحرية روسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود ، وهو مركز رئيسي للصادرات الروسية ، في وقت مبكر من صباح اليوم ودمرتها سفن حربية روسية.

ودفع الهجوم ميناء نوفوروسيسك إلى تعليق جميع حركات السفن مؤقتًا ، وفقًا لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين الذي يدير محطة نفطية هناك، بحسب صحيفة أندبندنت.

وفي حال تأكيد ذلك سيكون الهجوم الأوكراني الأول على أحد الموانئ التجارية الرئيسية لروسيا.

في غضون ذلك ، قال رئيس الوزراء البولندي إن مقاتلين من قوة مرتزقة فاجنر الروسية الخاصة يتم نقلهم بالقرب من الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" لزعزعة استقرار التحالف العسكري.

وبدأ جنود مجموعة فاغنر التدريب مع الجيش الوطني البيلاروسي ، مما دفع بولندا إلى البدء في نقل أكثر من 1000 جندي بالقرب من الحدود، واتهمت روسيا البيضاء يوم الثلاثاء بانتهاك مجالها الجوي بطائرات هليكوبتر عسكرية.

وقال ماتيوز مورافيتسكي بعد لقائه الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا في شرق بولندا: "نحن بحاجة إلى أن ندرك أن عدد الاستفزازات سيرتفع".

واضاف أن مجموعة فاغنر خطيرة للغاية ويتم نقلهم إلى الجهة الشرقية لزعزعة استقرارها.