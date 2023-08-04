طقس اليوم.. درجات الحرارة مستقرة وفرص الأمطار مستمرة بجنوب البلاد

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الطقس حار رطب علي شمال البلاد حتي القاهرةالكبرى، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، استمرار سقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحياناً علي مناطق من أقصي جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبوسمبل -بحيرة ناصر ).

يصاحب ذلك خلال الطقس اليوم، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي يصاحبها انخفاض في مستوي الروية الأفقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية .

️فيما كانت الظاهرة المؤثرة صباحا خلال الطقس اليوم، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية هى الشبورة المائية التى سرعان ما تنقشع .

وحول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة خلال حالة الطقس، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 33 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30 درجة

شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 31 درجة