صحف السعودية| داعش الإرهابية تعلن مقتل زعيمها.. النيجر تلغي الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا.. روسيا تعلن قصف أوكرانيا لميناء نوفوروسيسك

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مقتل زعيمه

روسيا تعلن قصف أوكرانيا لميناء نوفوروسيسك

انقلابيو النيجر يلغون اتفاقيات عسكرية مع فرنسا ويتوعدون بـ«رد فوري» على أي عدوان

نشرت صحف السعودية ،اليوم الجمعة، عدة موضوعات ذات طابع محلي ودولي هام.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن تأكيد تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس مقتل زعيمه أبو حسين الحسيني القرشي واختيار أبو حفص الهاشمي القرشي خليفة له، وفقا لما أعلنه متحدث باسم التنظيم الإرهابي عبر تسجيل غير مؤرخ نشر على قناة للتنظيم على تطبيق تيليجرام.

ويبدو أن هذا هو أول إعلان رسمي يصدر عن التنظيم حول مصير زعيمه السابق منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبريل أن قوات المخابرات التركية قتلته في سوريا.

وقال المتحدث باسم التنظيم الإرهابي إن القرشي قُتل في معركة بالأسلحة مع هيئة تحرير الشام، وهي الجماعة الإسلامية الرئيسية التي تسيطر على آخر معاقل المعارضة في شمال غرب سوريا.

واتهم المتحدث هيئة تحرير الشام بأنهم جواسيس للمخابرات التركية.

ولم يذكر التنظيم، الذي ضعفت قوته بعدما كان يحكم ثلث العراق وسوريا يوما ما، أي تفاصيل حول زعيمه الجديد.



الشرق الأوسط

نشرت الشرق الأوسط عن قول وزارة الدفاع الروسية إن زورقين مسيرَين أوكرانيين هاجما قاعدة بحرية روسية قرب ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في ساعة مبكرة من اليوم (الجمعة)، وإن السفن الحربية الروسية دمرتهما، وفقاً لوكالة "رويترز".

ودفع الهجوم ميناء نوفوروسيسك، وهو ميناء رئيسي للصادرات الروسية، إلى وقف حركة جميع السفن بصفة مؤقتة، وفقاً لما ذكره كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين الذي يدير محطة نفطية هناك.

كان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الروس قد تداولوا أنباء عن سماع انفجارات وإطلاق نار صباح اليوم.

ولو تأكد وقوع الهجوم الأوكراني، فسيكون ذلك أول هجوم تشنه القوات الأوكرانية على أحد الموانئ التجارية الروسية الرئيسية.

وقال كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، المسؤول عن تحميل الناقلات بالنفط في ميناء نوفورسيسك، إن الميناء أوقف مؤقتاً حركة جميع السفن. وأضاف الكونسورتيوم أن مرافقه لم تُصَب بأي أضرار، وإن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت ونشرها موقع «أسترا» الإلكتروني الإخباري الروسي حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك أكدت وقوع انفجارات، وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن. والميناء هو واحد من أكبر الموانئ على البحر الأسود.

وكونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين هو المسؤول الرئيسي عن شحن الخام الكازاخستاني.

وتصاعدت الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، إذ ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية عدداً من منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.

وذكرت روسيا أيضاً أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفناً حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم اليوم واعترضت 3 طائرات مسيرة أخرى باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.

كما نشرت الشرق الأوسط عن إعلان الانقلابيون في النيجر، في بيان تُلي عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، إلغاء اتفاقيات عسكرية عدة مُبرَمة مع فرنسا تتعلق خصوصاً بتمركز الكتيبة الفرنسية وبـ"وضع" الجنود الموجودين في إطار المعركة ضد المتطرفين، متوعدين أيضاً برد فوري على أي محاولة عدوان من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).

وقال أحد أعضاء المجلس العسكري الانقلابي إنه في مواجهة موقف فرنسا اللامبالي ورد فعلها تجاه الوضع في النيجر قرَّر المجلس الوطني لحماية الوطن إبطال اتفاقيات التعاون مع هذه الدولة في مجال الأمن والدفاع.

وأعلن مُنفذو الانقلاب العسكري في النيجر إنهاء مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية من أجل الدفع باتجاه عودة النظام الدستوري إلى البلاد.

وقال المجلس العسكري الانقلابي إنه تم إنهاء مهمات السفراء فوق العادة والمفوضين لجمهورية النيجر، لدى الجمهورية الفرنسية ونيجيريا والجمهورية التوغولية والولايات المتحدة.

وأعلن مُنفذو الانقلاب أنهم سيردون فوراً على أي عدوان أو محاولة عدوان ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، قبل 3 أيام من نهاية مهلة أعطتها المنظمة من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.

وقال المجلس العسكري الانقلابي إن أي عدوان، أو محاولة عدوان، ضد دولة النيجر سيشهد رداً فورياً ودون إنذار من جانب قوات الدفاع والأمن النيجرية على أي عضو (من أعضاء المنظمة) باستثناء الدول الصديقة المُعلقة عضويتها، في إشارة إلى بوركينا فاسو ومالي.

يأتي ذلك في وقت كان وفد من إكواس قد وصل مساء الخميس إلى عاصمة النيجر نيامي في محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة، بعد 8 أيام على الانقلاب الذي أطاح الرئيس محمد بازوم.

وأورد بيان صادر عن الرئاسة النيجيرية أن وفد إكواس، بقيادة رئيس الدولة النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر سيلتقي الانقلابيين في النيجر لعرض الطلبات.

وقبل وصول الوفد إلى نيامي، أكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو ضرورة التوصل إلى حل ودي للأزمة في النيجر بعد العقوبات التي فُرضت على هذا البلد وإعطاء مهلة للانقلابيين لإعادة النظام الدستوري.

وفرضت "إكواس" عقوبات صارمة على نيامي وأمهلت منفذي الانقلاب حتى الأحد لإعادة الرئيس المنتخب بازوم الذي أطيح في 26 يوليو ، إلى منصبه، ملوحة باستخدام القوة.

وقالت المنظمة الإقليمية التي علقت خصوصاً التعاملات المالية مع النيجر، إنها تستعد لاحتمال التدخل عسكرياً، لكنها شددت على أن ذلك يبقى الخيار الأخير المطروح على الطاولة.

ويجتمع رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا حتى الجمعة، بينما أبدت دول عدة في المنطقة، بينها السنغال، استعدادها للتدخل إذا لم تتم إعادة بازوم إلى منصبه.

والعلاقات متوترة بين النيجر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة. وأوقِف الخميس في النيجر بث تلفزيون "فرانس 24" و"إذاعة فرنسا الدولية"، في قرار اتخذ خارج أي إطار قانوني، حسب الشركة الأم لوسيلتَي الإعلام؛ فرانس ميديا موند.



المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن دعوة المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، مرتادي الغابات إلى الالتزام بالإرشادات والإجراءات أثناء تنزههم فيها للوقاية من الحرائق، والمحافظة عليها، واتخاذ التدابير في حال حدوثها واستخدام أدوات الإطفاء المتوافرة، وإخلاء المنازل القريبة، وإغلاق النوافذ ومصادر الغاز، وإزالة النباتات الجافة.

وأوضحت أن حرائق الغابات تحدث عند حرق المخلفات، والحرائق العمد لتوسيع الأراضي، وإطلاق الأعيرة النارية، وإشعال النيران للتدفئة أو الطبخ وعدم التأكد من إطفائها، ورمي أعقاب السجائر.

كما نشرت المدينة عن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها ,كما لا تزل الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. في حين يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .



الوطن

نشرت الوطن عن المتاعب القضائية التي تلاحق الرئيس الأمريكي السابق، حيث يمثل دونالد ترمب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، الخميس أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تُهم تتعلق حِيَل "جنائية" لقلب نتائج انتخابات 2020.

وكانت لائحة الاتهام المكونة من 45 صفحة ونُشرت الثلاثاء الماضي، تشير بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع جنائي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.

في المقابل فإن الدعوَتين الجنائيتين السابقتين المرفوعتين ضده هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرية، تتعلقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.

والمحكمة التي ستُوجَه فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في 6 يناير2021.

بعد صدور لائحة الاتهام الجديدة ضد ترمب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إن هذا الهجوم "شجعته أكاذيب" أطلقها المتهم خلال أشهر وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مُفترضة صبت في مصلحة بايدن.

قبل أكثر من أربع وعشرين ساعة من بدء الجلسة المقرر عقدها الساعة 16,00 الخميس، انتشرت كاميرات وشاحنات الأقمار الصناعية التابعة لوسائل الإعلام المحلية والدولية في الساحة أمام المحكمة، تحت أنظار المارة والسياح.

قال المحقق الخاص الثلاثاء، إنه يريد "محاكمة بلا تأخير" في القضية. لذلك فإنها من الممكن أن تُعقَد في خضم الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية لعام 2024. ولا يزال ترمب (77 عاما) المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

ولم يُعرف بعد ما ستكون عليه عواقب لائحة الاتهام هذه على ترشيح ترامب.

صحيفة اليوم



ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بعد تعهدات خفض الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم أكتوبر 30 سنتًا، أي ما يعادل 0.4%، إلى 85.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 36 سنتًا، أو 0.4%، 81.90 دولار للبرميل.

استرد برنت أمس الخميس خسائره التي بلغت 2% في جلسة الأربعاء، ما يجعل العقود الآجلة في طريقها إلى تحقيق زيادة أسبوعية نسبتها 0.4%.

بينما من المنتظر أن ينهي خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع مرتفعًا 1.4% بعد تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق يوم الأربعاء.

ويتجه خاما القياس لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أطول سلسلة مكاسب لهما هذا العام.