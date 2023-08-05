باسل عادل: كتلة الحوار تؤمن بالتفاهم ومد جسور الثقة بين كافة الأطراف

قال البرلماني السابق باسل عادل مؤسس كتلة الحوار ، أنه كان للحوار الوطني دور كبير في إعادته للسياسة بعد ابتعاده عنها لمدة 8 سنوات.

وتابع عادل في حواره لـ صدى البلد:' لم اكتفي بذلك بل قمت اطلاق كتلة الحوار والتي اعتبرها ولادة من رحم الحوار الوطني كتحالف سياسي ليبرالى يؤمن بالعدالة الاجتماعية، وتألف من قامات برزت في الحوار وجلساته، فهو كيان يجمع ما بين سياسيين وأكاديميين وتكنوقراط وفنيين من أبناء الشعب المصري العظيم.

وأكمل :"الرابط الذي جمع هؤلاء هو أنهم كلهم بلا استثناء يدركون صعوبة الواقع وتحدياته ويشعرون بإحساس الشارع وطموحاته، فتحالفنا “ كتلة الحوار” يؤمن بالفكر وقادته، بل ويقدس آمال رجل الشارع البسيط والذي تتمثل ابرز طموحاته العيش حياة كريمة لذلك نسعى لإيجاد البدائل والحلول دون ممالأة أو ترصد، كونه معارضة موضوعية لا تسعى أبدا لتسجيل النقاط ولكنها تهدف لبلوغ عقد جديد من التوافقات الوطنية الكبرى بين الإدارة والمعارضة والشعب".

واختتم:" نحن نؤمن في كتلة الحوار على حتمية التفاهم والاستيعاب ومد جسور الثقة بين جميع الأطراف، فنحن كتلة سياسية تستهدف علاج القضايا والتحديات بدلا من إلقاء التهم والشقاق، وننطلق من شرعية الدستور ونؤمن بأن ثورتي 25 يناير و30 يونيو هما المكون السياسي الأبرز لحاضرنا ومستقبلنا".