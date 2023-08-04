مقتل خفير وإصابة شقيقه في خلافات مع آخرين حول حراسة ورشة بالسلام

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة مقتل خفير خصوصى بالسلام وإصابة شقيقه بطلقات نارية إثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش ، تم ضبط المتورطين في الواقعة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.



تبلغ لقسم شرطة السلام أول بوفاة خفير خصوصى" متأثراً بإصابته بطلق نارى" ، وإصابة شقيقه بطلق نارى إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك آخرين "جارى ضبطهم" لذات الخلافات.

وتم ضبط عدد 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على إرتكاب الواقعة والتستر على المتهمين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.