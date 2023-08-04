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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل خفير وإصابة شقيقه في خلافات مع آخرين حول حراسة ورشة بالسلام

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة مقتل خفير خصوصى بالسلام وإصابة شقيقه بطلقات نارية إثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش ، تم ضبط المتورطين في الواقعة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بوفاة خفير خصوصى" متأثراً بإصابته بطلق نارى" ، وإصابة شقيقه بطلق نارى إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك آخرين "جارى ضبطهم" لذات الخلافات.

وتم ضبط عدد 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على إرتكاب الواقعة والتستر على المتهمين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

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