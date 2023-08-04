الإمارات.. أمطار غزيرة على مدينة العين وإجراء عاجل من شرطة أبوظبي

أفادت صحيفة الخليج الإماراتية بأن مدينة العين الإماراتية تعرضت لأمطار غزيرة مصحوبة بالرياح وتساقط حبات البرد مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلنت شرطة أبوظبي انه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 120كم/س على طريق العين - دبي «الهير - الفقع»

ودعا الدفاع المدني أبوظبي إلى ضرورة توخي الحذر أثناء تقلبات الأحوال الجوية الماطرة ، مهيبا بالجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه



وفي سياق آخر ؛ فقد سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة هذا اليوم 49 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي