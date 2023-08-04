عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. أمطار غزيرة على مدينة العين وإجراء عاجل من شرطة أبوظبي

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة الخليج الإماراتية بأن مدينة العين الإماراتية تعرضت لأمطار غزيرة مصحوبة بالرياح وتساقط حبات البرد مع إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأعلنت شرطة أبوظبي انه تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 120كم/س على طريق العين - دبي «الهير - الفقع»

ودعا  الدفاع المدني أبوظبي إلى ضرورة توخي الحذر أثناء تقلبات الأحوال الجوية الماطرة ، مهيبا بالجميع أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد وتجنّب الأودية وأماكن جريان وتجمّع المياه


وفي سياق آخر ؛ فقد سجلت أعلى درجة حرارة على  الدولة هذا اليوم 49 درجة مئوية في أم الزمول (العين) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي

رياح قوية وضباب.. تعرف على طقس الإمارات غدا الأربعاء

قرار عاجل من رئيس الإمارات يخص العدل في البلاد

الامارات أعلى درجة حرارة الدفاع المدني العين الإماراتية امطار غزيرة هطول الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها.. فيديو

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

تركا الدنيا معا.. حزن في قرية بالمنوفية على غرق طفلين توأم

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد شائعات تخلص والدتها من حياتها.. اختفاء غامض لابنة شيرين عبد الوهاب

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

حاجة تفرح .. خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

انخفاض تدريجي|الأرصاد تكشف عن تغيرات مفاجئة في حالة الطقس

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

ترشيحاتنا

إثيوبيا: مقتل طالب وضابطي شرطة في جامعة جوندر بولاية أمهرة

دعاء يوم الجمعة المستجاب.. فيه خلق الله آدم و أدخل الجنة وفيه أُخرج منها

الإمارات.. أمطار غزيرة على مدينة العين وإجراء عاجل من شرطة أبوظبي

هي بقت كده.. ملاحظة صادمة على ظهور شيرين بعد شائعات إنهاء حياتها

بعد اختفائها.. ظهور صادم لابنة شيرين عبد الوهاب معها في الساحل.. شاهد

تنسيق الجامعات 2023 .. خطوات التسجيل بالمرحلة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أفضل علاج لمصابي النقرس

طريقة عمل سمك بلطي صيادية.. أحلى من المطاعم

بالخطوات.. طريقة علاج ضربة الشمس بالماء والملح

نشرة المرأة والصحة.. ابنة تامر هجرس بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها وأخطاء شائعة أثناء طهي البيض

فيديو

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ