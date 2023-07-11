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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياح قوية وضباب.. تعرف على طقس الإمارات غدا الأربعاء

الإمارات
الإمارات

توقع المركز الإماراتي للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس غدا غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يكون رطبا ليلاً حتي صباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز الإماراتي للأرصاد، أن الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار غرباً.

وأضاف: “الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س .. و الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً غرباً.. و يحدث المد الأول عند الساعة 08:02 والمد الثاني عند الساعة 20:50 والجزر الأول عند الساعة 13:33 و الجزر الثاني عند الساعة 04:07".

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وتابع: “بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 16:47والمد الثاني عند الساعة 07:27 و الجزر الأول عند الساعة 11:10 والجزر الثاني عند الساعة 00:25”.

المركز الإماراتي للأرصاد الامارات طقس الإمارات

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