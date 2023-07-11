اقتصاد الإمارات| كهرباء ومياه دبي تبحث تعزيز التعاون مع 61 شركة فرنسية

بحثت هيئة كهرباء ومياه دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال ندوة عبر الإنترنت مع ممثلي 61 شركة فرنسية التعاون المشترك و فرص الأعمال والفرص الاستثمارية التي يوفرها معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية بدورته الخامسة والعشرين التي تعقد في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

وبحسب بيان عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، شارك في الندوة التي افتتحها سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلا من أكسيل بارو، المفوض التجاري والاستثماري الفرنسي المدير الإقليمي لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط والمهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة وساندرا بابيت، رئيس دائرة الصناعة والطاقة النظيفة في وكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط.

وأكد “الطاير” حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعود بالفائدة والمنفعة المتبادلة على دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

ونوه الطاير بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا مشيدا بما تلعبه الشركات الفرنسية والمستثمرون الفرنسيون في دولة الإمارات من أدوار مهمة لتعزيز أواصر الصداقة والعلاقات الإنسانية والاجتماعية الأمر الذي يعكس بشكلٍ إيجابي التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة.

وأشار إلى ارتفاع حجم التجارة الدولية بين الإمارات وفرنسا بنسبة 49% خلال السنوات الثلاث الماضية في حين حقق التبادل التجاري نموًا بنسبة 16.8% في عام 2022، ليصل إلى 29.44 مليار درهم (8 مليارات دولار)، مقارنةً بـ 25.2 مليار درهم (6.8 مليار دولار) في عام 2021."

وأضاف، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، قمنا بوضع استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة في إمارة دبي.

وانسجامًا مع هذا التوجه لحكومتنا، أطلقنا مشاريع ومبادرات رائدة لتنويع مصادر الطاقة النظيفة، والتي تشمل مصادر وتقنيات مختلفة للطاقة النظيفة والمتجددة مثل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية بوصفه مصدراً جديداً للطاقة النظيفة للمستقبل، وكذلك الطاقة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين، وسوف نواصل العمل الجاد لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.

منوها في هذا الصدد إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد خير شاهدٍ على جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتحقيق 100% من الطاقة الإنتاجية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 ” .

وأكد الطاير أن عام 2022 كان عاماً تاريخياً بالنسبة لمجموعة هيئة كهرباء ومياه دبي، إذ تم إدراج الهيئة في سوق دبي المالي وبدأت فصلاً جديداً في مسيرتها المزدهرة.. وفي أعقاب ذلك، وفي غضون أشهرٍ قليلة فقط سارت شركة إمباور المملوكة بمعظمها للهيئة على الطريق نفسه فيما تعكس طلبات الاكتتاب في "ديوا" والتي وصلت لأرقام قياسية تجاوزت 315 مليار درهم إماراتي (85.8 مليار دولار أمريكي) والطلب القوي في سجل أوامر الاكتتاب الذي تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة، الأداء المالي الراسخ والقوي للهيئة، فضلاًعن كونه دليلاً قاطعاً وتصويتاً عالمياً جديداً على الثقة في رؤية والتزام قيادة إمارة دبي بتحقيق مستقبل أخضر ومستدام للجميع.

وفي ختام كلمته، قال: “ إننا على يقين من قدرة الشركات الفرنسية التي شارك ممثلوها في الندوة ومن بينها مجموعة "إي دي إف" (EDF) الفرنسية، شركة (ATOS)، توتال إنرجيز، وأمارينكو على تقديم المزيد لدولة الإمارات وللمنطقة ”.

وتحدث المهندس وليد بن سلمان خلال الندوة حول استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 واستراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي للطاقة، في حين سلط الدكتور يوسف الأكرف الضوء على المشاريع وفرص الأعمال التي يوفرها معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، فيما ركز المهندس مروان بن حيدر على خدمات العدادات الذكية ومركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) التابعة لـ مجموعة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.. وأختتمت أعمال الندوة بكلمة ألقتها ساندرا بابيت.