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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تتجه للاستثمار الزراعي في أنجولا.. تفاصيل

خلال التوقيع
خلال التوقيع

 أعلنت مجموعة دبي للاستثمار، التابعة لدولة الإمارات، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "E20 Investment" للاستثمار الزراعي ومقرها أبوظبي، بهدف استصلاح 3750 هكتارًا من الأراضي الزراعية في أنجولا، والاستفادة من إمكانات القطاع الزراعي هناك والمساهمة في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية.

وبحسب بيان عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تعنى الشركة بالاستثمار الزراعي وتشغيل المزارع ومنشآت التجهيز في جميع أنحاء العالم، وتتركز عملياتها بشكلٍ خاص في مناطق أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا، وهي تمتلك سجلا حافلا من التجارب والخبرات وثروة من المعرفة جمعتها من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في نقل الخبرة الدولية على مستوى القطاع الزراعي.

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وتركز مذكرة التفاهم على استصلاح مساحة شاسعة من الأراضي المؤجرة في أنغولا، من خلال مشروعٍ مشترك يتضمن زراعة محاصيل الأرز والأفوكادو، مستفيداً من التربة الشديدة الخصوبة التي تتميز بها الأراضي الزراعية في أنغولا والظروف المناخية الملائمة لإنتاج كميات كبيرة من المحاصيل.

كما يهدف المشروع المشترك، الذي يمتد على فترة 18 شهراً، إلى تحويل هذه الأراضي إلى مركز زراعي استراتيجي، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 28000 طن من الأرز و5500 طن من الأفوكادو، خلال ذروة الإنتاج.

وأوضح خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الادارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، أن المجموعة تهدف من خلال هذا التعاون وإطلاق مسيرة التنمية الشاملة في هذه المنطقة، إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لأنغولا، الأمر الذي من شأنه أن يُشكل عنصر دعم لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي في البلاد، وتوفير قيمة اقتصادية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، من خلال تقديم الخبرات اللازمة في إدارة المشاريع الزراعية لضمان اعتماد التقنيات المتطورة وتنفيذ الممارسات الزراعية المستدامة.

وأضاف أن هذا المشروع يندرج في إطار الخطط التوسعية والعمل على تطوير مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، ويُشكل مثالاً بارزاً على أعمال المجموعة وأنشطتها الخارجية، ويسلط الضوء على المعايير والجودة العالية التي تعتمدها في إنشاء مجمعات تنموية بارزة، مثل نموذج مجمع دبي للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.

ويُشكل مجمع دبي للاستثمار-أنغولا امتداداً لنموذج المجمع المتواجد في الإمارات على الساحة الدولية وداخل السوق الأفريقية المزدهرة.

من جهته أشار سلطان الجابري الرئيس التنفيذي لشركة "E20 Investment"، إلى الاستفادة من الإمكانات الزراعية التي تتمتع بها أنغولا، مؤكداً أن مذكرة التفاهم بين دبي للاستثمار والشركة تُشكل خطوة بارزة نحو تعزيز التنمية الزراعية في أنغولا ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي وتحقيق مستقبل مستدام.

الامارات دبي للاستثمار أبوظبي أنجولا القطاع الزراعى النمو المستدام

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