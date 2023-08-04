عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

54 محطة.. أماكن تواجد ماكينات الدفع الإلكتروني لحجز تذكرة القطار بالفيزا

صدى البلد

استمرارًا لسعي الحكومة لتيسير حركة التنقلات على جمهور الركاب، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر توفير خدمة جديدة، بإتاحة الدفع بالكروت الذكية من خلال ماكينات الدفع الإلكترونية لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر، فما تفاصيل الأمر؟ 

txt

خطر على الأطفال .. تفاصيل انتشار فيروس جديد بدولة عربية يسبب الاختناق

txt

متداولة على نطاق واسع.. حقيقة وشكل الـ 5 جنيهات المعدنية الجديدة

إتاحة شراء تذاكر السكة الحديد بالفيزا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية  «كروت الإئتمان، كروت الخصم المباشر، والـ Debit Card » من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، وذلك لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يتم تفعيل خدمة شراء التذاكر عن طريق الكروت الذكية « الفيزا»، في المرحلة الأولى من تطبيقها بواقع 54 محطة، على أن يتم تشغيلها في بقية المحطات تباعًا.

وفي حالة رغب الراكب استرداد قيمة التذكرة بعد دفعها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، يتم استردادها نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة، وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة.

أماكن تواجد ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا 

تتواجد ماكينات الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية بإجمالي 100 ماكينه في 54 محطة كمرحلة أولى هم: 

«القاهرة، الجيزة، سيدي جابر، الإسكندرية، دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، مرسى مطروح، الزقازيق، مينا القمح، أبو حماد، التل الكبير، الإسماعيلية، القنطرة، بورسعيد، طنطا، بنها، قويسنا، بركة السبع، كفر الزيات، المحلة الكبرى، طلخا، المنصورة، دمياط، بني سويف، الواسطي، مغاغة، المنيا، بني مزار، ابوقرقاص، ملوي، اسيوط، ديروط، منفلوط، القوصية، طما، طهطا، سوهاج، نجع حمادي، دشنا، قرشوط، أسوان، دراو، كومامبو، كلابشة، سلوا، ادفو، السباعية، اسنا، ارمنت، الأقصر، قوص، قفط، قنا»

أسعار تذاكر السكة الحديد 

سعر تذكرة ( القاهرة -  أسوان ) :

  • اكسبريس مكيف درجة أولى 182، درجة ثانية 130
  • VIP  درجة أولى 306.8 ،  درجة ثانية 197.60

سعر تذكرة ( القاهرة - أسيوط ): 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 109.2، درجة ثانية 78
  • VIP  درجة أولى 176.8 ،  درجة ثانية 124.8

سعر تذكرة ( القاهرة - الإسكندرية ): 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 72.8، درجة ثانية 57.2
  • VIP  درجة أولى 130 ،  درجة ثانية 104

سعر تذكرة ( القاهرة - الأقصر ) 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 150.8، درجة ثانية 109.2
  • VIP  درجة أولى 254.8 ،  درجة ثانية 171.6

سعر تذكرة ( القاهرة - المنصورة): 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 57.2، درجة ثانية 41.6

سعر تذكرة ( القاهرة - المنيا ) : 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 83.2، درجة ثانية 62.4
  • VIP  درجة أولى 140.2،  درجة ثانية 104

سعر تذكرة ( القاهرة - بني سويف) 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 52، درجة ثانية 41.6
  • VIP  درجة أولى 88.4 ،  درجة ثانية 67.6

سعر تذكرة ( القاهرة - دمنهور ): 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 62.4، درجة ثانية 46.8

سعر تذكرة ( القاهرة - سوهاج): 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 119.6، درجة ثانية 88.4
  • VIP  درجة أولى 202.8 ،  درجة ثانية 140.4

سعر تذكرة ( القاهرة - طنطا) 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 46.8، درجة ثانية 36.4
  • VIP  درجة أولى 72.8 ،  درجة ثانية 62.4

سعر تذكرة ( القاهرة - قنا ): 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 107.12، درجة ثانية 57.2
  • VIP  درجة أولى 192.4 ،  درجة ثانية 114.4

سعر تذكرة ( القاهرة - الإسماعيلية) 

  •  اكسبريس مكيف درجة أولى 62.4، درجة ثانية 52

 

تذاكر السكة الحديد الكروت الذكية أسعار تذاكر السكة الحديد القاهرة الاسكندرية سيدي جابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

رحيل مرتضى ومدرب كبير.. ميدو يكشف أهم قرارين داخل نادي الزمالك

أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها.. فيديو

في تغييرات تاني؟.. تعليق صادم من شوبير عقب رحيل «عبدالحفيظ» عن الأهلي

خالد بيبو مديرًا للكرة بالنادي الأهلي.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

يوسف البهوتي .. صوت ذهبي لم يمهله القدر ليكون الحصري

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

ترشيحاتنا

الكويت.. إحالة قائد مركبة إلى القضاء لهذا السبب

رسالة عاجلة من الرئيس التونسي لعدد من الدبلوماسيين الجدد

الرئيس النيجيري يبلغ مجلس الشيوخ بإمكانية التدخل العسكري في النيجر

سلوفينيا.. مصرع 3 أشخاص بسبب سوء الأحوال الجوية

20 ألف جنيه .. أسعار MG ZS الجديدة بالسوق المصري

خلعت رداء الحيادية والعدالة.. المصري يهاجم لجنة الحكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حفل خطوبتها.. 10 صور لابنة تامر هجرس تثير الجدل بجمالها

في خطوتين.. هل يمكن علاج حمو النيل بالفازلين؟

بعد أنباء التخلص من حياتها.. صور وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

‎خسرت حلم الأمومة.. 10 إطلالات لـ حورية فرغلي قبل عمليات التجميل

فيديو

خلص عليها في الشارع.. المتهم: خدوا فلوسي اللي دفعتها للزواج

العاصفة بدأت.. الأرصاد تحذر ودرجات الحرارة تصل لـ 43

800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار المركزي

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ