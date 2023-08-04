54 محطة.. أماكن تواجد ماكينات الدفع الإلكتروني لحجز تذكرة القطار بالفيزا

استمرارًا لسعي الحكومة لتيسير حركة التنقلات على جمهور الركاب، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر توفير خدمة جديدة، بإتاحة الدفع بالكروت الذكية من خلال ماكينات الدفع الإلكترونية لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر، فما تفاصيل الأمر؟

إتاحة شراء تذاكر السكة الحديد بالفيزا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الدفع بالكروت الذكية «كروت الإئتمان، كروت الخصم المباشر، والـ Debit Card » من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، وذلك لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

يتم تفعيل خدمة شراء التذاكر عن طريق الكروت الذكية « الفيزا»، في المرحلة الأولى من تطبيقها بواقع 54 محطة، على أن يتم تشغيلها في بقية المحطات تباعًا.

وفي حالة رغب الراكب استرداد قيمة التذكرة بعد دفعها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني، يتم استردادها نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة، وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة.

أماكن تواجد ماكينات الدفع الإلكتروني بالفيزا

تتواجد ماكينات الدفع الإلكتروني بالكروت الذكية بإجمالي 100 ماكينه في 54 محطة كمرحلة أولى هم:

«القاهرة، الجيزة، سيدي جابر، الإسكندرية، دمنهور، كفر الدوار، أبو حمص، مرسى مطروح، الزقازيق، مينا القمح، أبو حماد، التل الكبير، الإسماعيلية، القنطرة، بورسعيد، طنطا، بنها، قويسنا، بركة السبع، كفر الزيات، المحلة الكبرى، طلخا، المنصورة، دمياط، بني سويف، الواسطي، مغاغة، المنيا، بني مزار، ابوقرقاص، ملوي، اسيوط، ديروط، منفلوط، القوصية، طما، طهطا، سوهاج، نجع حمادي، دشنا، قرشوط، أسوان، دراو، كومامبو، كلابشة، سلوا، ادفو، السباعية، اسنا، ارمنت، الأقصر، قوص، قفط، قنا»

أسعار تذاكر السكة الحديد

سعر تذكرة ( القاهرة - أسوان ) :

اكسبريس مكيف درجة أولى 182، درجة ثانية 130

VIP درجة أولى 306.8 ، درجة ثانية 197.60

سعر تذكرة ( القاهرة - أسيوط ):

اكسبريس مكيف درجة أولى 109.2، درجة ثانية 78

VIP درجة أولى 176.8 ، درجة ثانية 124.8

سعر تذكرة ( القاهرة - الإسكندرية ):

اكسبريس مكيف درجة أولى 72.8، درجة ثانية 57.2

VIP درجة أولى 130 ، درجة ثانية 104

سعر تذكرة ( القاهرة - الأقصر )

اكسبريس مكيف درجة أولى 150.8، درجة ثانية 109.2

VIP درجة أولى 254.8 ، درجة ثانية 171.6

سعر تذكرة ( القاهرة - المنصورة):

اكسبريس مكيف درجة أولى 57.2، درجة ثانية 41.6

سعر تذكرة ( القاهرة - المنيا ) :

اكسبريس مكيف درجة أولى 83.2، درجة ثانية 62.4

VIP درجة أولى 140.2، درجة ثانية 104

سعر تذكرة ( القاهرة - بني سويف)

اكسبريس مكيف درجة أولى 52، درجة ثانية 41.6

VIP درجة أولى 88.4 ، درجة ثانية 67.6

سعر تذكرة ( القاهرة - دمنهور ):

اكسبريس مكيف درجة أولى 62.4، درجة ثانية 46.8

سعر تذكرة ( القاهرة - سوهاج):

اكسبريس مكيف درجة أولى 119.6، درجة ثانية 88.4

VIP درجة أولى 202.8 ، درجة ثانية 140.4

سعر تذكرة ( القاهرة - طنطا)

اكسبريس مكيف درجة أولى 46.8، درجة ثانية 36.4

VIP درجة أولى 72.8 ، درجة ثانية 62.4

سعر تذكرة ( القاهرة - قنا ):

اكسبريس مكيف درجة أولى 107.12، درجة ثانية 57.2

VIP درجة أولى 192.4 ، درجة ثانية 114.4

سعر تذكرة ( القاهرة - الإسماعيلية)