فلسطين تدين قتل قوات الاحتلال لشاب في طولكرم

طالبت دولة فلسطين المجتمع الدولي بإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، بحق أحد أبناء الشعب الفسطيني خلال اقتحامها ، لمدينة طولكرم اليوم الجمعة ووقف جميع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.



وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الجريمة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلي، بحق الشهيد الشاب محمود أبو سعن " 18عامًا"، خلال اقتحامها لمدينة طولكرم بالضفة الغربية.



وقالت في بيانها : "إن هذه الجريمة البشعة، تعد جزءاً لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي".



وأضافت أن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتصعيد من خلال جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ما هي إلا محاولة إسرائيلية لتفجير ساحة الصراع، وجر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف لا تنتهي .

