جامعة حلوان في أسبوع | أسرة من أجل مصر تنظم معرض الابتكارات .. تطوير البنية التحتية وأماكن تسكين الطلاب

جامعة حلوان :

استعدادًا لاستقبال أسبوع شباب الجامعات .. تطوير البنية التحتية وأماكن تسكين الطلاب

أسرة من أجل مصر المركزية تنظم معرض الابتكارات فى نسخته الخامسة

أجرى الدكتورالسيد قنديل رئيس الجامعة جولة تفقدية اليوم الجمعة في الحرم الجامعى والصالة المغطاة والملاعب الرياضية وأماكن تسكين الطلاب في مباني المدن الجامعية طلبة وطالبات، كما تابع سيادته تطوير البنية التحتية والتجهيزية للطرق وأعمال التشجير والصيانة، كذلك تفقد رئيس الجامعة صالات المطعم المركزى ووجه بتطوير وتحديث قاعات وطاولات الطعام والمطبخ ووجه بتشغيل كافة معدات المطعم، وتفعيل كافة إجراءات السلامة والأمان وحث العاملين على ضرورة مواصلة العمل الجاد لاستقبال ضيوف الجامعة بالصورة اللائقة.

وخلال جولته اطمئن "قنديل" على متابعة العمل في كافة القطاعات بالجامعة في ظل جهود كبيرة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات، والذي يهدف إلى توفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية، حيث تستضيف هذا العام جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر – سبتمبر 2023، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع تسابق بين الجامعات بكافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية ومسابقات رياضية وتنافس قوي في الألعاب الفردية والجماعية.

وأكد قنديل على أن الجولات التفقدية تستهدف تجهيز كافة الأماكن بالجامعة لاستقبال فعاليات وأنشطة الأسبوع وقد خصصت الجامعة عدد من الأماكن لتنظيم الفعاليات حيث ينظم النشاط العلمي عدد من الفعاليات في المكتبة المركزية.



ويقدم النشاط الاجتماعي عدد من الفعاليات بقاعة الدكتور عمرو عزت سلامة بمجمع الفنون والثقافة، قاعة الاجتماعات بالدور الرابع بالمبنى الإداري، كذلك ينظم النشاط الفني عدد من المسابقات في الموسيقي والكورال بمجمع الفنون والثقافة بالمسرح الكبير، أما النشاط الثقافي فينظم عدد من المسابقات بقاعة الدكتور محمود الطيب بمجمع الفنون والثقافة، بقاعة الدكتور محمود الجوهري بمجمع الفنون والثقافة، منطقة المخيم بجوار كلية الصيدلة .

وفي النشاط الرياضي تقام البطولات بالصالة المغطاة، الملاعب متعددة الأغراض، وفي إستاد كرة القدم بالجامعة، هذا بالإضافة إلى صالة التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية بالهرم.



و تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر"، نظمت أسرة من إجل مصر المركزية معرض الابتكارات الطلابية ومشاريع التخرج في جامعة حلوان بنسخته الخامسة، وقد وجه الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الشكر لقطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية على تنظيم المعرض، مع التأكيد تقديم الجامعة دعمها الكامل للطلاب.

كما حث رئيس الجامعة الطلاب على الإيمان بأهمية الفكرة وتحقيقها قائلاً "اصنع مستقبلك .. اصنع بلدك"، وأوضح الدكتور قنديل أن الابتكارات المعروضة في المعرض تنوعت وأظهرت إبداعات الطلاب .

وشاركت كليات هندسة حلوان، هندسة المطرية، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، العلوم والتكنولوجيا والتعليم، الفنون الجميلة في المعرض بالعديد من المشاريع الابتكارية، حيث ضم المعرض 53 مشروعاً، ونتج عن المعرض تتويج ابتكار مشروع روبوت استصلاح الأراضي بكلية هندسة حلوان بالمركز الأول، وخط إنتاج لصناعة البلاستيك بكلية هندسة حلوان بالمركز الثاني، كما حازت سيارة تعمل بالطاقة الشمسية بكلية التكنولوجيا والتعليم على المركز الثالث، وكان المركز الرابع من نصيب ابتكار إنتاج الهيدروجين بالطاقة الشمسية باستخدام مياه البحر بكلية هندسة المطرية، والمركز الخامس ابتكار روبوت آدم بكلية هندسة حلوان، وحصل على الجائزة التشجيعية ابتكارات كلية الفنون الجميلة.

وتكونت لجنة تحكيم معرض الابتكارات من الدكتور سمير الدمرداش بهندسة المطرية ورئيس اللجنة، الدكتور احمد مصطفي بهندسة حلوان، الدكتور حلمي الزغبي بهندسة حلوان، الدكتور محمد علي ماهر بهندسة حلوان، الدكتور محمد جودة بكلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور محمد عبد الفتاح بكلية التكنولوجيا والتعليم.

وأعرب الدكتور كريم همام، رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أهمية المعرض في تسليط الضوء على الجهود العلمية التي تبذلها الجامعة لتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب وتشجيعهم على تبادل الخبرات والأفكار، وأكد أن المعرض أقيم بهدف تعزيز روح الابتكار لدى الطلاب وتشجيعهم على تبادل الخبرات والأفكار بين بعضهم البعض، وربط الطلاب بسوق العمل وتوفير فرص لهم تسهم في تأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، وتبنى الابتكارات القابلة للتطبيق بالسوق المصري.

حضر فعاليات المعرض اللواء محمد هليل مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور فوزى إبراهيم عبد الغنى عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، ممثل وزير الإنتاج الحربى، الدكتورة عبير كامل عثمان مدير قطاع البحوث والتطوير مصنع الطائرات، منال جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب علا كمال مدير عام الإدارة العامة لأنشطة الجامعات.