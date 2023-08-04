 رئيس جامعة حلوان يتابع تطوير البنية التحتية والتجهيزية للطرق

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة جولة تفقدية اليوم الجمعة في الحرم الجامعى والصالة المغطاة والملاعب الرياضية وأماكن تسكين الطلاب في مباني المدن الجامعية طلبة وطالبات، كما تابع سيادته تطوير البنية التحتية والتجهيزية للطرق وأعمال التشجير والصيانة، كذلك تفقد رئيس الجامعة صالات المطعم المركزى ووجه بتطوير وتحديث قاعات وطاولات الطعام والمطبخ ووجه بتشغيل كافة معدات المطعم، وتفعيل كافة إجراءات السلامة والأمان وحث العاملين على ضرورة مواصلة العمل الجاد لاستقبال ضيوف الجامعة بالصورة اللائقة.

وخلال جولته اطمأن "قنديل" على متابعة العمل في كافة القطاعات بالجامعة في ظل جهود كبيرة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات، والذي يهدف إلى توفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية، حيث تستضيف هذا العام جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر – سبتمبر 2023، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع تسابق بين الجامعات بكافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية ومسابقات رياضية وتنافس قوي في الألعاب الفردية والجماعية.

وأكد قنديل أن الجولات التفقدية تستهدف تجهيز كافة الأماكن بالجامعة لاستقبال فعاليات وأنشطة الاسبوع وقد خصصت الجامعة عدد من الأماكن لتنظيم الفعاليات حيث ينظم النشاط العلمي عدد من الفعاليات في المكتبة المركزية،

ويقدم النشاط الاجتماعي عدد من الفعاليات بقاعة الدكتور عمرو عزت سلامة بمجمع الفنون والثقافة، قاعة الاجتماعات بالدور الرابع بالمبنى الإداري، كذلك ينظم النشاط الفني عدد من المسابقات في الموسيقي والكورال بمجمع الفنون والثقافة بالمسرح الكبير، أما النشاط الثقافي فينظم عدد من المسابقات بقاعة الدكتور محمود الطيب بمجمع الفنون والثقافة، بقاعة الدكتور محمود الجوهري بمجمع الفنون والثقافة، منطقة المخيم بجوار كلية الصيدلة .

وفي النشاط الرياضي تقام البطولات بالصالة المغطاة، الملاعب متعددة الأغراض، وفي إستاد كرة القدم بالجامعة، هذا بالإضافة إلى صالة التمرينات والجمباز بكلية التربية الرياضية بالهرم.