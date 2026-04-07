أحلام : كثفوا الدعاء الساعات القادمة حرجة قد تحدد مصيرنا لسنوات طويلة

طالبت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، متابعيها ومحبيها بالدعاء إلى الدول العربية وتحديدا دول الخليج خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع احتمالية تصاعد الحرب الإيرانية الأمريكية.

وكتبت أحلام الشامسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إكس، : «الساعات القادمة حرجة قد تحدد مصيرنا لسنوات طويلة مقبلة، كثفوا الدعاء بأن يكتب الله الخير لبلادنا الحبيبة وسائر الأشقاء».

ودعت : «أن يسدد خطى حكامنا وقادتنا، ويحفظ أراضينا وشعوبنا، وأن يثبت جنودنا البواسل ويحرس ثغورنا بعينه التي لا تنام، اللهم ما كان من شرٍّ فاصرفه عنا، وما كان من كيدٍ فاجعله في نحور أهله، واكتب لنا لطفك الخفي، وأخرجنا سالمين آمنين، يا رب أعِنا ولا تُعِن علينا».