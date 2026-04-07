المهن السينمائية تنعي والد السيناريست محمود حمدان

نعت نقابة المهن السينمائية عادل حمدان، والد السيناريست محمود حمدان، في بيان عبر موقع فيسبوك.

وجاء نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم… ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المهندس/ عادل حمدان والد الزميل السيناريست محمود حمدان، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.

تابع البيان: العزاء: يوم الجمعة الموافق 10 / 4 / 2026 بمسجد الحامدية الشاذليه - المهندسين، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته