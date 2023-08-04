محافظ بورسعيد: منتجات المنطقة الصناعية تصدر إلى الدول الأوروبية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تشهد الآن قفزة كبيرة في الصناعة، مشيرا إلى أن منتجات المنطقة الصناعية تصدر إلى الدول الأوروبية.

وأوضح عادل الغضبان، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن توفير العملة الصعبة، من أكبر التحديات التي تواجه التصنيع في بورسعيد.

ميناء شرق بورسعيد

وأضاف محافظ بورسعيد أن مجاورة المنطقة الصناعية لميناء شرق بورسعيد، من أبرز المميزات التي تساعد على سرعة وسهولة نقل البضائع.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن: "ميناء شرق بورسعيد أحد أفضل 10 موانئ في العالم بحسب البنك الدولي".