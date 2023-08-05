حملات متواصلة لرفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة بشوارع مدينة أسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لأدوار مخالفة ، ومصادرة المعدات ومواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك فى حملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، ومسئول وحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية ، وبمعاونة الفنيين والعاملين بنطاق حى جنوب .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكثف الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة جهودها لمواصلة إستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة ، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة أولاً بأول خلال الفترة الصباحية والمسائية .

رفع الإشغالات

وهو الذى توازى مع قيام العاملين بحى غرب برئاسة سحر مصطفى رئيس الحى بشن حملة إستهدفت رفع 520 حالة إشغال ، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق بمناطق النفق والبركة وسوق الخميس ، وكذا شوارع أبطال التحرير والسودانية ، وسط مشاركة من العاملين والفنيين بالحى ، وأيضاً قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد تيسير وكيل القسم ، وبإشراف من محمد ممدوح نائب رئيس المدينة .

فيما قام العاملين بحى شرق المدينة بتنظيم حملة إستهدفت تنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع تراكمات القمامة بنطاق الحى بمتابعة من هشام أمين ، وبإشراف من علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة ، وتم كذلك تنظيم حملة مماثلة لرفع الإشغالات بنطاق حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم رئيس الحى شملت العديد من المناطق والشوارع الواقعة فى نطاق الحى ، بمشاركة العاملين والفنيين به .

المبادرة الرئاسية

وكان قد أكد محافظ أسوان على أن متابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات تحظى بإهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ، كما يوجد تواصل وتنسيق مستمر مع مختلف الوزارات لتوفير الدعم اللازم لنهو جميع مشروعات المبادرة الرئاسية فى مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والإجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

وخلال الإجتماع حرص محافظ أسوان على إستعراض نسب ومعدلات التنفيذ لجميع المشروعات والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة.