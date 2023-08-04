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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انعقاد مقارئ القرآن الكريم للجمهور عقب صلاة الجمعة مباشرة

الاوقاف
الاوقاف

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وإقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد، وضمن فعاليات القوافل الدعوية بعشر محافظات عُقدت مقارئ الجمهور اليوم الجمعة بعد صلاة الجمعة.

أوضحت الوزارة في بيان لها : في مديرية أوقاف القاهرة عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد الحصري بمنشاة ناصر بالقاهرة بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد صلاح الدين علي حسونه مدير المديرية، والدكتور محمود خليل سيد خليل وكيل المديرية، والدكتورسعيد حامد مبروك مدير الدعوة، والشيخ منتصف محمود عبد المهيمن مدير إدارة الإدارات.

وفي مديرية أوقاف الغربية عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد المنشاوي بالسنطة، بحضور الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والشيخ خالد خضر إبراهيم مدير مديرية أوقاف الغربية، والشيخ عبد المهيمن السيد محمد وكيل المديرية، والشيخ/ محمد عبد الغنى صولة مدير الدعوة.

وفي مديرية أوقاف الجيزة عقدت مقرأة الجمهور بالمسجد الكبير ومسجد عمار بن ياسر بالديسمي، وذلك بحضور  الدكتور  السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة ، والدكتور/ ناصر السقا وكيل المديرية، والشيخ سيد عمارة مدير خدمة المواطنين، والشيخ عاطف عبد البصير مدير إدارة أوقاف الصف أول، والدكتور أحمد أبوطالب  مسئول الإرشاد بالمديرية، والشيخ محسن السيد  مسئول شئون القرآن بالمديرية، والشيخ خالد شرف  مسئول المساجد بالمديرية.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد عقدت مقرأة الجمهور بمسجد محمد عيد التابع لإدارة أوقاف بلاط، بحضور الدكتور محمود جاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، والدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة بلاط، والشيخ عبدالله سفينة مدير إدارة أوقاف بلاط.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد عمر بن الخطاب بقرية أم خلف جنوب بورسعيد، بحضور الشيخ جمال عواد مدير مديرية الأوقاف ببورسعيد، وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر عقدت مقرأة الجمهور بمسجد المركز الإسلامي بالشلاتين، بحضور الشيخ ماهر محمدين يس مدير الإدارة.
وفي مديرية أوقاف المنوفية عُقدت مقرأة الجمهور بمسجد الإيمان-كفر داوود-السادات بحضور الدكتور محمد نصار مدير عام المساجد، والدكتور خالد عبد السلام وكيل مديرية أوقاف المنوفية.

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