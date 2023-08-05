عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حميد الشاعري يشعل مهرجان العلمين بأغنية "بالي رايق" وسط حضور جماهيري ضخم

حميد الشاعري
حميد الشاعري

أشعل الكابو حميد الشاعري مهرجان العلمين خلال حفله مساء أمس، والذي شاركه خلاله الكينج محمد منير بمهرجان العلمين، وذلك من خلال غناء أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي انتهى من تسجيلها خصيصا قبل ساعات قليلة من حفله أمس، وأهداها لجمهور الحفل.

أغنية "بالي رايق" كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع محمود الشاعري، وغناها حميد الشاعري اليوم لأول مره كإهداء لجمهور مهرجان العلمين، وتفاعل معها الجمهور تفاعل كبير.

وأبدى حميد الشاعري سعادته بالمشاركة في الحفل، موجها الشكر للقائمين على مهرجان العلمين ومنظمي المسرح والحفلات في المدينة الجديدة، كما اشاد بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها برعاية الترفيه في مصر، بصورة تليق بتاريخها الكبير الفن.

كما اشاد بمدينة العلمين الجديدة، وبكل عامل ومهندس وفني قام بالمشاركة في بناء هذا الصرح السياحي الكبير والمشرف والذي يليق باسم وتاريخ مصر، و في لفته انسانية رائعة، بعث حميد الشاعري تحية خاصة من مسرح ارينا، لعمال البناء والنظافة والطرق على مجهودهم وعملهم لظهور هذا الصرح العملاق والمدينة الجميلة بأفضل صورة.

وشارك حميد الشاعري في الغناء ببعض الأغاني، كلا من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا رشدي، وشكروه على دعمه لهم في بداياتهم الفنية.

وحققت حفلة حميد الشاعري و محمد منير نجاح كبير وإشادات واسعة، وقد وصل الجمهور لما يزيد عن ٢٥ ألف متفرج، خاصة بعد نفاذ التذاكر فور طرحها، إذ اجتمع حميد ومنير على مسرح واحد لأول مره منذ سنوات طويلة، وهو ما ساهم في تفاعل جمهور الثنائي وإقبالهم على حضور الحفل بالعلمين الجديدة، وقام الثنائي حميد ومنير بغناء أغنية أكيد لأول مره معا منذ حوالي 37 عاما.

حميد الشاعرى الكابو حميد الشاعري الكينج محمد منير المطربة هلا رشدي الملحن هيثم نبيل المطرب والملحن هيثم نبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتظبط ساعتك أمتى| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. وهذا ما تم توفيره

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

القانون يلزم ملاك العقارات المكونة من 5 طوابق فأكثر بهذا الإجراء |تفاصيل

علامات استفهام.. تعليق خالد الغندور على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

عاجل.. الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ

حقيقة استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك .. ورسالة قاسية من المستشار القانوني لـ ميدو

ترشيحاتنا

بمشاركة الأهلي.. اتحاد جنوب أفريقيا يعلن موعد دوري السوبر الأفريقي

بسبب الانقلاب.. قرار عاجل من أمريكا ضد النيجر

قاضي القلوب ..كيف اصبح فرانك كابريو الأشهر في أمريكا |محطات واسرار

30 طائرة جديدة.. ايركايرو تضاعف أسطولها الجوي بحلول 2027

رئيس أركان الجيش الأمريكي يغادر منصبه دون توفر بديل

دعاء يغفر الذنوب قبل النوم .. بـ 7 كلمات تسقطها لو كانت كزبد البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

أحذر.. عدم تغيير ملاءات السرير يصيبك بهذه الأمراض الخطيرة  

حميد الشاعري يشارك محمد منير أغنية بحلم يا صاحبي في حفل العلمين

جالسا على كرسي.. محمد منير يبدأ حفله بالعلمين بـ الرزق على الله

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

562 جنيها.. دعم نقدي جديد من تكافل وكرامة لعدة فئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ