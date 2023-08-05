عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احترس.. علي جمعة يكشف عن فعل شائع يحرمك من الرزق

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ب الأزهر الشريف، إن رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- أرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما فيه شر وهلاك .

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه -صلى الله عليه وسلم- حثنا على الحرص على البر لأن به يزيد العمر، وكذلك الدعاء ، الذي هو في ذاته من أفضل العبادات، كما أنه يرد القدر، كما حذرنا من التهاون في المعاصي وارتكاب الذنوب ، حيث إنها تحرم العبد من الرزق.

واستشهد بما ورد في سنن ابن ماجة، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: (لا يزيد في العمر إلا البر ، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)، منوها بأنه جعل الله سبحانه وتعالى بحكمته لكل شيء في هذه الدنيا سببا.

وتابع:  فجعل الولد يأتي بالزواج، والمريض يشفى بالدواء، وكذلك جعل القضاء يرد بالدعاء، والعمر يزيد بالبر، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "لا يرد القضاء إلا الدعاء"، أي: الأمر المقدر، فالدعاء يكون سببا في عدم نزول البلاء المقدر لذلك الشخص، وقيل: رده هو تهوين وتخفيف ما نزل على العبد منه.

وأضاف: “ولا يزيد في العمر إلا البر”، أي: الطاعات، والإحسان إلى الوالدين والأرحام وسائر الناس؛ فهي سبب في زيادة العمر، وقيل: الزيادة المعنية هي البركة في وقته وعمره، وكل من رد القضاء بالدعاء.

وبين أن زيادة العمر بالبر- إنما هما من الأمور المكتوبة للشخص عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، وقد سبقت في علم الله سبحانه وتعالى، لكن الأمر فيها من باب الأسباب والمسببات، كالدواء للمريض، ونحو ذلك، وكذلك من شأن ذنب أن يحرم العبد من الرزق ، حيث إن الذنوب والمعاصي من أكبر أسباب ضيق الرزق وكدر العيش.

الدكتور علي جمعة المعاصي ارتكاب الذنوب يرد القدر الدعاء البركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

ترشيحاتنا

حققها له جمال عبد الناصر.. تعرف على الأمنية الأخيرة لفريد الأطرش

وزير الخارجية يشارك في اجتماع الآلية المنبثقة عن قمة جوار السودان

تنسيق الجامعات 2023.. احذر من هذه الأخطاء عند تسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى

الدولار قرب قمة 4 أسابيع قبل بيانات الوظائف الشهرية

أسسها شقيقان لبنانيان.. 147 عاما على أول إصدار لجريدة الأهرام| القصة كاملة

هاتريك وجائزة.. برونو سافيو يواصل التوهج بعد الرحيل عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسمها مستطيل| تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم

أضرار القهوة على الريق.. لن تتوقع المخاطر

في الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية... خرافات شائعة عنها

طريقة عمل مبكبكة ليبي| أحلى من الجاهز

فيديو

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ