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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أطفال بشاير الخير في ضيافة قصر ثقافة الأنفوشي ضمن البرامج المقدمة للإسكان البديل

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

استقبل قصر ثقافة الأنفوشي أطفال مدينة بشاير الخير ١-٢، ضمن الفعاليات الثقافية والفنية المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمدن وأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

بدأت فعاليات الزيارة بجولة تفقدية داخل القصر، تم خلالها التعرف على الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة، هذا إلى جانب زيارة معرض الكتاب والحرف اليدوية.

أعقب ذلك عرض فيلم "السيدة مريم العذراء" من قصص النساء فى القرآن، ومسابقة معلومات عامة، تم خلالها توزيع كتب من إصدارات الهيئة على الفائزين إشراف منى طه ونجلاء عبد القادر. وتوجه الأطفال إلى مكتبة القصر للقراءة والاطلاع، إشراف زينب أبو بكر.

واختتم اليوم بورشة إعادة تدوير وأخرى لرسم قاع البحر بالألوان المختلفة تنفيذ الفنانة سالي جمال وإشراف مروة الحمامصي مسئول ثقافة الطفل.

حضر الفعاليات العقيد أحمد عبد العزيز مدير أمن مشروع التطوير الحضارى ومدير المدينة، ونفذت بإشراف د.جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف العام على البرنامج الثقافي بمناطق الإسكان البديل، وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

تأتي الفعاليات في ضوء التوجيهات الرئاسية وبرنامج عمل وزارة الثقافة الذي يهدف إلى تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء الإنسان ونشر الوعي واكتشاف ورعاية الموهوبين في المناطق الجديدة الآمنة والمطورة.

قصر ثقافة الانفوشي الفعاليات الثقافية والفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مدن وأحياء الإسكان الأنشطة الثقافية والفنية

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