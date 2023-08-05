طريقة عمل مبكبكة ليبي| أحلى من الجاهز

مبكبكة ليبي من الأطباق الرئيسية التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مبكبكة ليبي.



مقادير مبكبكة ليبي



كيلو لحمة ضاني مقطعة

2كيس مكرونة خواتم

بصلة مفرومة

2طماطم مبشورة

2فلفل حار صحيح

2فلفل رومي مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

لتر عصير طماطم

2ملعقة كبيرة صلصة

3ملعقة كبيرة زيت

ماء ساخن

2مكعب مرقة

سبع بهارات

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير مبكبكة ليبي



في حلة على النار نضع الزيت والقليل من الزبدة ثم نضع البصلة ونشوحها حتى تأخذ لون ذهبي فاتح ثم نضع الثوم ونشوحه ثم نضع اللحمة "مسلوقة" ونشوحها ثم نضيف مكعبين المرقة والفلفل الرومي والطماطم وعصير الطماطم والصلصة والتوابل كلها ونقلب جيداً ثم نضع شوربة سلق اللحمة والفلفل الحار ونقلب جيداً ثم نضع المكرونة ونقلبها ونتركها حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا والشفا