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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مبكبكة ليبي| أحلى من الجاهز

طريقة عمل مبكبكة
طريقة عمل مبكبكة ليبي

مبكبكة ليبي من الأطباق الرئيسية التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ، يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في البيت بمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مبكبكة ليبي.

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مقادير مبكبكة ليبي


كيلو لحمة ضاني مقطعة
2كيس مكرونة خواتم
بصلة مفرومة
2طماطم مبشورة
2فلفل حار صحيح
2فلفل رومي مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
لتر عصير طماطم
2ملعقة كبيرة صلصة
3ملعقة كبيرة زيت
ماء ساخن
2مكعب مرقة
سبع بهارات
ملح
فلفل أسود 


طريقة تحضير مبكبكة ليبي 


في حلة على النار نضع الزيت والقليل من الزبدة ثم نضع البصلة ونشوحها حتى تأخذ لون ذهبي فاتح ثم نضع الثوم ونشوحه ثم نضع اللحمة "مسلوقة" ونشوحها ثم نضيف مكعبين المرقة والفلفل الرومي والطماطم وعصير الطماطم والصلصة والتوابل كلها ونقلب جيداً ثم نضع شوربة سلق اللحمة والفلفل الحار ونقلب جيداً ثم نضع المكرونة ونقلبها ونتركها حتى تمام النضج ثم تقدم بالهنا والشفا

مبكبكة ليبي طريقة عمل مبكبكة ليبي مقادير مبكبكة ليبي طريقة تحضير مبكبكة ليبي الشيف دعاء السمنودي

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