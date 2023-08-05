لمواجهة الدروس الخصوصية.. خبيرة تربوية: احفظ للمعلم كرامته وارفع مرتبه.. فيديو

الدروس الخصوصية مشروع فاشل

طرحت الدكتورة بثينة كشك الخبير التربوي والتعليمي، أحد الحلول التي ترى أنها ستقضي على ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية، قائلة: " احفظ للمعلم كرامته وارفع مرتبه".

وأكدت "كشك" خلال تصريحات على قناة الحدث اليوم، أن أساطير وأباطرة الدروس الخصوصية ليس لهم أي دور في مجاميع طلاب الثانوية العامة، لافتة إلى أنهم غير مؤهلين ولا مدربين على طرق الأسئلة الحديثة في الامتحانات.

الدروس الخصوصية مشروع فاشل

تابعت الخبير التربوي والتعليمي، الدروس الخصوصية مشروع فاشل، متسائلة:" مين المعلم اللي يقدر يتعامل مع أكتر من 300 طالب في السنتر ويخليه يقدر يبدع ويبتكر".