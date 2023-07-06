كبير معلمي لغة عربية: لدي مكتب تصوير وأرفض فكرة الدروس الخصوصية

قال محمد محمود، كبير معلمين لغة عربية ووكيل مدرسة،:"لدي مكتب تصوير والمدام بتساعدني ..وعندي 4 بنات منهم 2 طبيبات وآخرى تمريض والأخيرة أداب وتربية".

واسترسل خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، :" اللغة العربية مادة حيوية والطلب على الدروس الخصوصية فيها كثير..وبالرغم من ذلك عمري ما أديت درس خصوصي"، متابعا:" أرى أن الدروس الخصوصية تتسبب خلل في منظومة التعليم".



وأوضح سمير علي، مدرس تربية رياضية ويعمل في مجال التطريز، أنه يعمل في مهنة التطريز منذ الصغر، متابعا: أصدقائي فخورين بمهنتي الإضافية".