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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبير معلمي لغة عربية: لدي مكتب تصوير وأرفض فكرة الدروس الخصوصية

محمد محمود، كبير
محمد محمود، كبير معلمين لغة عربية ووكيل مدرسة

قال محمد محمود، كبير معلمين لغة عربية ووكيل مدرسة،:"لدي مكتب تصوير والمدام بتساعدني ..وعندي 4 بنات منهم 2 طبيبات وآخرى تمريض والأخيرة أداب وتربية".

 

واسترسل خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، :" اللغة العربية مادة حيوية والطلب على الدروس الخصوصية فيها كثير..وبالرغم من ذلك عمري ما أديت درس خصوصي"، متابعا:" أرى أن الدروس الخصوصية تتسبب خلل في منظومة التعليم".

 


وأوضح سمير علي، مدرس تربية رياضية ويعمل في مجال التطريز، أنه يعمل في مهنة التطريز منذ الصغر، متابعا: أصدقائي فخورين بمهنتي الإضافية".

 

لغة عربية تمريض الدروس الخصوصية برنامج “يحدث في مصر” تربية رياضية

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