عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد انخفاض مجاميع الثانوية العامة.. مستشار تعليمي: المدرسين لا يملكون عصا موسى.. فيديو

طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية

علق رؤوف بكر المستشار التعليمي، على أسباب انخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة، قائلا:"اتحفظ على ما يتردد بأن المدرس يستنزف ولي الأمر للنصب عليه، :"بيعلقوله المشانق لو ابنائهم لم يحصلوا على مجاميع وكأن المدرس يمتلك عصا موسى السحرية وهيدخله إحدى كليات الطب والصيدلة والهندسة".

وأضاف رؤوف بكر خلال تصريحات على قناة الحدث اليوم، أن الدورس الخصوصية بريئة من إنخفاض مجاميع الثانوية العامة، موضحا أن العملية التعليمة تبنى على الشراكة بين ولي الأمر والطالب والمدرس والمجتمع كله.

إنخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة

تابع المستشار التعليمي، المجتمع هو المسئول عن إنخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة، ولا يمكن أن نحمل المدرس المسئولية كاملة بمفردة.

الثانوية العامة المدرسين رؤوف بكر المدرس العملية التعليمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا تحظر الصيد لمدة 10 سنوات قرب محميات البطريق

عوامل ترفع نسب الإصابة بسرطان القولون| تعرف عليها

بعد تحذيرات السعودية والكويت وألمانيا.. تعرف على الأوضاع في مخيم عين الحلوة

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

التعليم تحل أزمة تأخر تسليم استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 في المدارس

على خطى السعودية والكويت.. ألمانيا توجه نداءً عاجلاً إلى رعاياها في لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

بشرى لمرضى السرطان.. تطوير حبة لمنع تكاثر الخلايا

في واقعة غريبة.. سيدة تلقى مصرعها بسبب شرب الماء.. التفاصيل كاملة

فيديو

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ