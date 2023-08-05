بعد انخفاض مجاميع الثانوية العامة.. مستشار تعليمي: المدرسين لا يملكون عصا موسى.. فيديو

علق رؤوف بكر المستشار التعليمي، على أسباب انخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة، قائلا:"اتحفظ على ما يتردد بأن المدرس يستنزف ولي الأمر للنصب عليه، :"بيعلقوله المشانق لو ابنائهم لم يحصلوا على مجاميع وكأن المدرس يمتلك عصا موسى السحرية وهيدخله إحدى كليات الطب والصيدلة والهندسة".

وأضاف رؤوف بكر خلال تصريحات على قناة الحدث اليوم، أن الدورس الخصوصية بريئة من إنخفاض مجاميع الثانوية العامة، موضحا أن العملية التعليمة تبنى على الشراكة بين ولي الأمر والطالب والمدرس والمجتمع كله.

إنخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة

تابع المستشار التعليمي، المجتمع هو المسئول عن إنخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة، ولا يمكن أن نحمل المدرس المسئولية كاملة بمفردة.