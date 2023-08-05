بالإخطار.. احصل على رخصة المحال وانت في مكانك.. تفاصيل

يمكنك الحصول علي ترخيص المحال وأنت في مكانك من خلال التقديم الكترونيا بمواقع مراكز تراخيص المحال للحصول علي رخصة المحال بالاخطار في عدة أنشطة.

اتاح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ، للمواطنين ترخيص المحال عن طريق الاخطار دون الحاجة الي الذهاب الي مراكز تراخيص المحال المنتشرة في المحافظات .

واشترط القانون للحصول علي الترخيص بالاخطار ان يكون النشاط المراد الترخيص له ضمن الانشطة التي حددها قانون المحال للترخيص لها عن طريق الاخطار والتي يبلغ عددها 65 نشاطا.

خطوات الترخيص بالاخطار

- طلب الحصول على ترخيص محال عن طريق التقديم الكتروني لطلب الترخيص بالاخطار.

الانشطة التى يسمح لها ترخيص المحال بالاخطار 65 نشاطا تجاريا هي محال بيع الملابس الجاهزة والمستعملة ومحال بيع الخيوط وادوات الخياطة والخرداوات ومحل بيع ادوات السباكة والادوات الصحية ومحال بيع معدات البناء ومحال بيع الحديد ومحال بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية ومحال صيانه الهواتف بانواعها.

وكذلك محال بيع العسل بانواعة،واكشاك بيع المشروبات والحلويات ومحال بيع لوازم السبوع والافراح محال بيع السمن والدقيق والعطارة ومحال بيع الحبوب ومحال بيع المشروبات الغير كحولية ومحال بيع البلح والتمور .

ومحال النجف والزخارف والتماثيل الجاليري، ومحال بيع لعب الاطفال والهدايا ومكاتب الترجمة وخدمات رجال الاعمال والدعاية والاعلان ومحال بيع الورد بانواعة و والاكسسوارات ومحال بيع الادوات والتجهيزات الطبية .