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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رجع من الفرح على قبره.. شاب ينهي حياته ابن عمه بالخطأ|تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم يكن الشاب الثلاثيني يتخيل أن لعبه بسلاح ناري كان بحوزته أثناء عودته من فرح بسوهاج، سيتسبب في قتل نجل عمومته أمام عينيه، عقب إصابته بطلق ناري خرج بالخطأ من السلاح، الأمر الذي أصاب الشاب الثلاثيني بحالة من الذهول التام. 

 

انتهت حياة شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالبطن من الناحية اليُمنى، على يدي نجله عمومته عن طريق الخطأ، حيث كانا عائدين من حفل زفاف وبحوزتهما سلاح ناري وحال عبث الأخير فيه خرج منه طلق ناري عن طريق الخطأ، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة شاب بطلق ناري بالبطن عن طريق الخطأ بناحية أولاد حمزة دائرة المركز.

 

وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو "أحمد ع.م.م- 27 سنة- حاصل على معهد حاسب آلي- ومقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج"، وأفاد الفقيد قبيل لفظه أنفاسه الأخيرة أثناء تواجده بمنزله بذات الناحية، وبرفقته نجل عمه المدعو "محمود ع.م.م- 31 سنة- صاحب مكتب مقاولات- ويقيم بذات الناحية"، وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرج منه طلق ناري عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنها إصابته التي أودت بحياته.

 

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم بالواقعة، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إصابته بطلق ناري السلاح الخطأ بطلق نارى بسوهاج تفاصيل صادمة

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